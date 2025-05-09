Eskişehirli Öğrencilerden Dron ve Robot Projeleri - Son Dakika
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Eskişehirli Öğrencilerden Dron ve Robot Projeleri

Liseli öğrencilerin geliştirdiği yangın söndürme dronu ve arama kurtarma robotu METİF Fuarında sergilendi.

09.05.2025 14:10
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Liseli öğrencilerin ilginç projeleri METİF Fuarında

3D Baskı makinesi ile geliştirilen dron içindeki söndürme topu ile 5 kilometre uzaklıktaki yangına müdahale ediyor

Arama kurtarma robotunu ESP-32 kameralı modülünü kullanarak geliştirildi

Öğrenci Yiğit İşbilirler:

"Dronu kendi yaptığımız 3 boyutlu yazıcı ile ürettik"

Öğrenci Abdülkerim Yıldız:

"Kurtarma robotu telefondan izlenip, kontrol edilebiliyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehirli öğrencilerin 3 boyutlu teknolojisiyle geliştirdikleri yangın söndürme dron ve telefon üzerinden hem izlenip hem de kontrol edilebilen arama kurtarma robotu, düzenlenen METİF Fuarında büyük ilgi gördü.

Eskişehir'de 2025 Mesleki ve Teknik Eğitim İstihdam Fuarı gerçekleştirildi. Fuarda 24 mesleki ve teknik anadolu lisesinin projeleri tanıtıldı.

"5 kilometrelik bir alanı söndürebiliyor"

Özel Eskişehir OSB Teknik Koleji 10. sınıf Plastik Bölümü öğrencisi Yiğit İşbilirler, elektronik aksamı hariç gövdesini tamamen kendi 3D baskı makinesiyle yangın söndürme dronu üretti. Elektronik aksamı haricinde gövdesini ve her şeyini kendi ürettikleri yazıcıda yaptıklarını anlatan İşbilirler, "Böylelikle Türkiye'de olan dronların üstüne bir şeyler katarak kendi yangın söndürme dronumuzu ürettik. İçindeki söndürme topu sayesinde 5 kilometrelik bir alanı yangın yayılmadan ateşin olduğu yere gidip söndürüyor. Aslında amacımız yayılmadan yangını söndürmek. Fuarda çok ilgi gören dronlar arasından birisi. Önümüzdeki günlerde MEB Robot Yarışması'na gideceğiz" dedi.

"Uzaktan kontrol edilip, izlenebiliyor"

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Abdülkerim Yıldız ise, ESP-32 modülünü kullanarak geliştirdikleri ve telefon üzerinden hem izlenip hem de kontrol edebildikleri arama kurtarma robotunu şu kelimeler ile anlattı:

"Geliştirdiğimiz arama kurtarma robotunu ESP-32 kameralı modülünü kullanarak geliştirdik. Bu robotun en önemli özelliği doğal afetler sırasında telefondan bir internet sitesine İP adresini girerek istediğimiz zaman izleyebiliyoruz ve oradan kontrol ederek sürebiliyoruz. Bu ürünü 3 boyutlu yazıcı kullanarak ürettik. Amacımız bu robot ile arama kurtarma ekiplerine destek olabilmek."

"Yeni fikirler edindik"

Bu fuara gelerek daha çok yeni fikirler edinerek çalışma hırsı yakaladıklarını anlatan Yıldız, "Yeni fikirler, yeni düşünceler ortaya çıkması için diğer arkadaşları, onların projelerini görmeye geldik. Meraklı olan arkadaşlar varsa standımıza gelmeleri, kendilerinin bilgilendirilmeleri ve öğrenmeler, bu sevdaya daha çok dahil olmalarını sağlamaya çalıştık. Bu tip projeleri herkesin yapabilmesi için daha fazla örnek olmaya çalışıyoruz. Fuarda yeni fikirler öğrenmiş, bu işi yapan merak eden arkadaşları görmüş olduk. Bunlar bize daha çok çalışma hırsı, hevesi verdi. Bu şekilde yeni yeni bir sürü proje öğrendik, bize de çok katkı sağladı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eskişehir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehirli Öğrencilerden Dron ve Robot Projeleri - Son Dakika

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