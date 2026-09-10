Eskişehirli para yüzücü Şimşek, Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldu - Son Dakika
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Eskişehirli para yüzücü Şimşek, Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldu

Eskişehirli para yüzücü Şimşek, Avrupa Şampiyonası\'nda dördüncü oldu
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Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün para yüzücüsü Baran Doruk Şimşek, Kocaeli'de düzenlenen Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Büyük Erkekler S5 50 Metre Sırtüstü finalinde 36.64'lük derecesiyle Avrupa dördüncüsü oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Şimşek'i ve antrenörü Mehmet Bayrak'ı tebrik etti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün para yüzücüsü Baran Doruk Şimşek, Kocaeli'de düzenlenen Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Büyük Erkekler S5 50 Metre Sırtüstü finalinde 36.64'lük derecesiyle Avrupa dördüncüsü oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Şimşek'i ve antrenörü Mehmet Bayrak'ı tebrik etti.

Kocaeli'de 7-12 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Para Yüzme Avrupa Şampiyonası, 38 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Şampiyonada Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü adına mücadele eden Baran Doruk Şimşek, Büyük Erkekler S5 50 Metre Sırtüstü branşında finale yükseldi. Başarılı sporcu, final yarışını 36.64 saniyelik derecesiyle tamamlayarak Avrupa dördüncüsü oldu.

Şimşek, şampiyonada 50 metre kelebek yarışında da başarılı bir performans sergiledi. 35.78'lik derecesiyle önemli bir derece elde eden başarılı sporcu, madalyayı kıl payı kaçırarak Avrupa dördüncülüğünün ardından bir kez daha kürsünün eşiğinden döndü.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN BARAN'A TRİBÜNDEN DESTEK

Şampiyonada mücadele eden Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün diğer para yüzücüleri de Baran Doruk Şimşek'i yalnız bırakmadı. Takım arkadaşları, Baran'ın final yarışını tribünden takip ederek büyük heyecan yaşadı ve başarılı sporcuya destek verdi.

BAŞKAN ÜNLÜCE'DEN SPORCU VE ANTRENÖRÜNE TEBRİK

Başkan Ünlüce, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Eskişehir'i başarıyla temsil eden Baran Doruk Şimşek'i ve antrenörü Mehmet Bayrak'ı tebrik etti. Ünlüce, genç sporcunun uluslararası arenadaki başarısından gurur duyduklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehirli para yüzücü Şimşek, Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldu - Son Dakika

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