Esma Erdem 91 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Esma Erdem 91 Yaşında Hayatını Kaybetti

Esma Erdem 91 Yaşında Hayatını Kaybetti

Demirci'nin 2022 'yılın ahisi' gazeteci Esma Erdem, 91 yaşında vefat etti. Cenazesi defnedildi.

17.12.2024 17:53
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2022 yılında "yılın ahisi" seçilen gazeteci Esma Erdem, 91 yaşında vefat etti.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Erdem, yaşam mücadelesini kaybetti.

Sürekli basın kartı sahibi Esma Erdem için Hacı Hasan Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, ikindi vakti Alaca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Erdem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürü Gökhan Eren de katıldı.

Erdem'in cenazesi, cenaze namazının ardından Demirci Kabristanlığına defnedildi.

1954'ten beri basın sektöründe

Merhum eşi Namık Kemal Erdem'le 1954 yılında "Yeşil Simav" gazetesi çıkararak basın sektörüne giren Esma Erdem, ailesiyle 1983 yılından beri Halıkent gazetesi, 1985 yılından beri de Gördes gazetesini çıkarmaya devam ediyordu.

Gazeteciliğin yanı sıra matbaacılık da yapan Erdem'in oğlu Cengizhan Erdem ve torunu Namık Kemal Erdem de gazetecilik yapıyor.

Esma Erdem, 2022 yılında Demirci'de "yılın ahisi" seçilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Magazin, Demirci, manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esma Erdem 91 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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