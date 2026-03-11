Esma Varan Göral: Yöresel Yemeklerin Başarılı Kadını

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde 3 çocuk annesi Esma Varan Göral (50), çocuk yaşlarda annesini izlerken başlayan yapma tutkusunu işe dönüştürdü. 11 yıl boyunca sipariş alıp evde yöresel yemekleri yaparak satan, ardından da kendi iş yeri açan Göral, "Tamamen kendi çabalarımla burayı açtım. Çocukluğumdan beri annemi baklava açarken, yemek yaparken izledim ve ondan öğrendim" dedi.

Genç ilçesinde yaşayan Esma Varan Göral'ın çocuk yaşlarda annesini baklava açarken ve yemek yaparken izlemesiyle başlayan yemek yapma tutkusu, işi oldu. Zamanla öğrendiği yemekleri çevresine hazırlayan Göral, yaklaşık 11 yıl önce evinden sipariş almaya başladı. Artan talepler üzerine kendi iş yerini açmaya karar veren Göral, yöresel yemekler de hazırlayarak işini büyüttü. Beraberinde 2 kadına da daha istihdam sağlayan Göral, iş yeri açma fikrini eşiyle paylaştığında destek gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 11 yıldır, sadece sosyal medya üzerinden sipariş alarak evde yemeklerimi hazırlıyordum. Talepler artınca ve hayallerim büyüyünce kendi işletmemi açmaya karar verdim. Bu fikrimi eşime söyledim, o da sağ olsun iyi karşıladı. Bana yardımcı oldu, destek oldu ve beraber açtık. Tamamen kendi çabalarımla burayı açtım. Çocukluğumdan beri annemi baklava açarken, yemek yaparken izledim ve ondan öğrendim" diye konuştu.

'KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR'

Ev ve iş yerlerinin yanı sıra düğün, nişan ve özel davetler için de toplu sipariş alan Göral, "İş yerimde ev yemekleri yapıyoruz. Her gün taze ev yemeği, toplu siparişler alıyoruz. Ev ve iş yerlerine, düğün, nişan, özel davetler gibi siparişler için yemek hazırlıyoruz. Bayram için özel ev baklavası da açıyoruz. Yemek yapmak sadece karın doyurmak değildir, bir aşktır, bir sanattır. Daha güzel yerlere gelmek istiyorum. İnşallah olur. Kadın isterse her şeyi yapar. Dünyada her şeyi güzelleştiren kadındır. İsterseniz halı dokuyun, isterseniz biçki-dikiş yapın, her şey olur. Çalışın ve üretin, başarırsınız. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğrenin. Yeter ki isteyin" diye konuştu.