Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan Tutuklandı

(UŞAK) – Uşak'ın Eşme ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, şoförü ve bir zabıta personeli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, eşi Burcu Tozan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan'da Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Tozan ve eşi Burcu Tozan gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca Tozan'ın şoförü M.F., Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ile belediye personeli H.D. de yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan O.Ü'nün ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma kapsamında, belediyeye bağlı bazı faaliyetler ve para hareketlerine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, şoförü M.F. ile zabıta personeli İ.U. tutuklama talebiyle, Tozan'ın eşi Burcu Tozan ile S.B. ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, M.F. ve İ.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Burcu Tozan ile S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimliğe sevk edilmeyen diğer şüphelilerin ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.