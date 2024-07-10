Esnaf, düşme ihtimaline karşı çocuğu önlem aldı - Son Dakika
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Esnaf, düşme ihtimaline karşı çocuğu önlem aldı

Esnaf, düşme ihtimaline karşı çocuğu önlem aldı

Elazığ'da 4 yaşındaki bir çocuk, pencerenin kenarına çıkınca esnaf çarşaf açarak düşme ihtimaline karşı önlem aldı. Durumu fark eden annesi, cep telefonuyla kayda alınan anlarda çocuğu pencereden alarak tehlikeyi önledi.

10.07.2024 14:16
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ELAZIĞ'da 1'inci kattaki dairenin pencerenin kenarına çıkan 4 yaşlarındaki çocuğu fark eden esnaf, düşme ihtimaline karşı çarşaf açıp önlem aldı. Durumu fark eden annesi, çocuğu pencereden alırken, o anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'taki Özkanlar Apartmanı'nda meydana geldi. 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede oturan ailenin erkek çocuğu, odada yalnız başınayken pencere kenarına çıktı. Durumu fark eden mahalle esnafı, çocuğun düşme ihtimaline karşı çarşaf açıp önlem alarak aileye seslendi. Bu sırada da itfaiye ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra annesi, sokaktan gelen sesler üzerine odaya girip, çocuğu pencereden aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olayı anlatan esnaf Önder Bozkurt, "Sabah 7'de dükkanı açtık. Patronumuz da içeride oturuyordu. Dışarıdan 'İçeriye gir' diye bağırışlar duyduk. Dışarıya çıkıp baktığımızda, pencerede çocuk olduğunu gördük. Çarşaf bulduk. Bir yandan da içerdekilere seslendik. Daire numarasını da bilmiyorduk. Daha sonra annesi fark ederek cama çıkıp, çocuğu camdan aldı. Rahat bir nefes aldık" dedi.

Kaynak: DHA

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