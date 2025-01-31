Eşref Nevfel'in Özgürlüğü ve Oğluyla Kavuşması - Son Dakika
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Eşref Nevfel'in Özgürlüğü ve Oğluyla Kavuşması

Eşref Nevfel\'in Özgürlüğü ve Oğluyla Kavuşması

24 yıl hapis yatan Filistinli Eşref Nevfel, oğlunu yıllar sonra kucaklayarak özgürlüğüne kavuştu.

31.01.2025 16:16
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İsrail'deki demir parmaklıklar ardında geçirdiği çeyrek asra yakın sürenin ardından özgürlüğüne kavuşan Filistinli Eşref Nevfel, hapishaneye girerken çok küçük yaşta olan oğlunu yıllar sonra ilk kez kucakladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin batısında yer alan Deyr Şeref beldesi sakini Nevfel, AA muhabirine, özgürlüğüne ve oğluna kavuştuktan sonra sevinç ve özlem karışımı duygular yaşadığını ifade etti.

Bu anı yaşadığına inanamadığını söyleyen Nevfel, "Bu anlatılamayacak kadar tarifsiz bir duygu. Allah'a hamd ve şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

İsrail, Nevfel hakkında 40 yıl hapis cezası verirken, Nevfel bu sürenin 24 yılını hapishanede geçirdi. Filistinli Nevfel, hapishaneyi "esirlerin, acılarla dolu, bambaşka bir hayat yaşadığı bir mücadele durağı" olarak niteledi.

Hapishanedeki zor koşullar

Hapishanede yaşadıklarına dair Nevfel, "Hapishanedeki durum dile getirilemeyecek kadar zor." diyerek İsrail'in Filistinli esirlere yönelik ihlalleri nedeniyle orada yaşananların anlatılmasının imkansızlığına dikkati çekti.

Nevfel, Tel Aviv'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde saldırılarına başlamasından itibaren İsrail hapishanelerindeki şartların "daha da ağırlaştığını" vurguladı.

Filistin Mahkumlar Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, dün 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan 110 Filistinli esirden 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e, 29'u Gazze'ye gönderilmişti.

Filistinli insan hakları örgütlerine göre, İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli esir bulunuyor ve bunların yaklaşık 600'ü müebbet hapse mahkum.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eşref Nevfel'in Özgürlüğü ve Oğluyla Kavuşması - Son Dakika

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