Estetik Operasyon Sonrası Ölümde Adli Süreç Başlatıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrini'nin estetik operasyonunun ardından hayatını kaybetmesine ilişkin adli süreç başlatıldığını, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağını bildirdi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı medya organlarında yer alan, Buldrini'nin estetik operasyon sırasında hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zaruretinin hasıl olduğunu kaydetti.

Buldrini'nin 15 Haziran'da İstanbul'daki özel bir hastanede geçirdiği estetik operasyonunun ardından uyandırma sürecinde gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildiren Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacaktır. Bakanlığımızın tıbbi sürece ilişkin incelemesi titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüzün resen talimatıyla, söz konusu hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım birimleriyle ilgili hekimin muayenehanesinde olağan dışı denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim süreci devam etmekte olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir."