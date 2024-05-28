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ESTÜ'lü öğrencilerden tarıma yeni bir soluk getirebilecek proje

Geliştirilen sistem çiftçilere oturdukları yerden tarla sulamayı ve afetleri önceden haber vermeyi amaçlıyor

ESTÜ öğrencisi Nefise Ezgi Özer:

ESKİŞEHİR - Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği yapay zeka ile kontrol edilen sera sistemleri, çiftinin oturduğu yerden sulama sıcaklık düşürüp veya arttırma gibi birçok imkanları sağlamayı ve doğal afetleri üreticiye önceden haber vermeyi hedefliyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi 17. Proje Fuarı ve Yarışması'nda öğrenciler geliştirdikleri projeleri ile yarıştılar. Jürinin tek tek incelediği projeler hakkında öğrenciler detaylı bilgi vermeye ve sunumları ile geliştirdikleri konuları anlatmaya çaba gösterdi. Öğrenci, öğretim görevlileri ve destekleyici firmalar 2 Eylül Kampüsü'ndeki alanda yoğunluk gösterdi. O projelerden en dikkat çekicilerinden biri ise ESTÜ'de öğrenim gören Nefise Ezgi Özer ve Numan Horoz'un geliştirdiği yapay zeka ile kontrol edilebilen sera oldu. Çiftçiye seraya gitmeden sulama, serinletme, ısıtma, bitkilerdeki hastalıkları öğrenme gibi imkanları sağlayan sistem, bunların yanı sıra yanı sıra muhtemel yangın anında direkt müdahile ve sel gibi afetleri sensörleri sayesinde önceden bildirme gibi yetenekleri de barındırıyor.

"Sistem sayesinde su daha verimli kullanılabilir"

Geliştirdikleri proje hakkında konuşan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nefise Ezgi Özer, "Projemizin yapay zekaya dayalı akıllı sera sistemleri geliştirmek üzerine. Biliyorsunuz ki dünyada çok fazla şu an ürün geliştirmemiz gerekiyor ve Türkiye buna çok uygun bir alan aslında. Seracılıkta çok iyi yapılabilir. Fakat durumları önceden tahmin etmek, durumlara göre karar verebilmek ve bunu sensörlerle, aktiviatörlerle kontrol etmek çok daha önemli. Literatürde hayata geçirilmiş bir şey yok. Yani belli başlı tezler çalışmalar var ama hayata geçirilmiş büyük bir proje yok. Biz de demo versiyonunu gerçekleştirmek istedik. Demoda gördüğünüz üzere şu an marul yetiştiriyoruz. Belli başlı işte karbondioksit sensörümüz, nem sensörümüz, sıcaklık sensörümüz, fanlarımız var. Aynı zamanda toprak nem sensörümüz var. Aynı zamanda mobil uygulamalarla cep telefonundan bunu siz manuel olarak kontrol edebiliyorsunuz. Sıcaklığı azaltmak için soğutucu kullanabiliyoruz. Sıcaklık azaldığını bu sefer ısıtmak için ısıtıcı fan kullanabiliyoruz. Bitkide hastalık var mı? Bitkideki hastalığı nasıl geliştirebilir? Yapay zeka bunu simüle edip karar verebilir mi? Dijital ikiz teknolojisiyle biz bunu nasıl önceden belirleyebiliriz ki ekini kaybetmeyebiliriz şeklinde özetleyebiliriz. Belli başlı su deposunu daha verimli kullanabilir. Çünkü suya ihtiyacı olduğunda verecek suya ihtiyacı olmadığınızda kesecek. Yani belli bir su deposu buna yeterli gelebilir. Aynı zamanda herhangi bir acil afet durumunda yıkılma durumunda ekiplerin ekini kaybetme durumunda bunu sensörler yardımıyla önceden bilecek. Mesela yangın durumunda, dumanı önceden algılayabildiği için bunu seyrederek kendisi kapatarak ekini koruyabilir" dedi.