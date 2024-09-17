ETA Üyesine 85 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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ETA Üyesine 85 Yıl Hapis Cezası

Bask bölgesinde ETA üyesi Ana Belen Egües, terör saldırısından 85 yıl hapse mahkum edildi.

17.09.2024 16:51
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İspanya'nın kuzeyindeki Bask özerk bölgesinin bağımsızlığı için 1958-2018 döneminde terör eylemleri düzenleyen ve Mayıs 2018'de kendini fesheden ETA örgütünün üyesi Ana Belen Egües, katıldığını kabul ettiği bir terör saldırısı nedeniyle 85 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ETA üyesi olarak katıldığı farklı terör saldırılarından dolayı Bask bölgesinde yargılanan Egües'in, 8 Ağustos 2000'de Madrid'de ETA'nın düzenlediği ve 7'si ağır 11 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili dava Ulusal Mahkemede sonuçlandı.

Mahkeme, suçunu kabul eden Egües'i 85 yıl hapis cezasına mahkum etti. Savcılık 121 yıl talep ediyordu.

ETA üyesi Egües, Ocak 2000'de Yarbay Pedro Antonio Blanco'yu öldürmek suçundan 2014 yılında 126 yıl hapis cezasına çarptırılmış ayrıca 6 Kasım 2001'de Bilimsel Politika Genel Sekreteri Juan Junquera'ya karşı yine Madrid'de düzenlenen bombalı saldırıdan dolayı da hapis cezası almıştı.

İspanya'da 60 yıl süren ve 850'den fazla kişinin öldürülmesi, 3 bin kişinin yaralanmasına neden olan terör eylemleri düzenledikten sonra Nisan 2017'de silahlarını tamamen bırakan ve 3 Mayıs 2018'de kendini fesheden ETA'nın, mevcut durumda 136 üyesi ülkenin kuzeyindeki Bask ve Navarra bölgelerindeki cezaevlerinde tutuluyor.

Kaynak: AA

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