Etem Çalışkan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Etem Çalışkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Etem Çalışkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçı Etem Çalışkan, 97 yaşında hayatını kaybetti.

02.02.2025 18:18
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nı yazan kişi olarak tanınan, meşhur Atatürk portresinin çizeri ve Atatürk'ün imzasını stilize eden Çalışkan için Levent Afet Yolal Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenazeye, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat ve akademi dünyasından birçok isim katıldı.

97 yaşında hayatını kaybeden Çalışkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi.

"Hatırası hiçbir zaman unutulmayacak"

Cenazeye katılan gazeteci Mehmet Nuri Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çalışkan'ın çok önemli bir ressam, hattat, kaligrafi ustası, grafiker ve dört dörtlük bir sanatkar olduğunu ifade ederek, "Benim gözümde, gönlümde bir gönül, dost insandır. Dostlukları çok kavi, iyi ve sağlamdı. Kendisi ömrünü Türk sanatına, resmine ve abide şahsiyetlerine adamış bir insandı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kaligrafi olarak yeni bir tarzda kaleme aldı. Bu anlamda gençlere de örnek olan bir sanatkardı." diye konuştu.

Çalışkan'ın geçmişteki güzellikleri, sanatıyla bugüne taşıyan bir usta olduğuna işaret eden Yardım, "Etem Çalışkan, bu yönüyle hiç unutulmayacak. Yahya Kemal'in tabiriyle 'kökü mazide olan bir ati'ydi. Kökü geçmişteydi ama geleceğe uzanan bir sanat icra etti. Hatırası da hiçbir zaman unutulmayacak. Yaklaşık bir asırlık bir ömre sahip ve ömrünün son yıllarına kadar gençlere sanatı sevdirmeye, anlatmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Yardım, Çalışkan'ın örnek bir kişilik olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"En son Fatih'te kurslar veriyordu ve gençleri yetiştiriyordu. Ondan istifade eden birçok genci tanıyorum. Bu gençlerimiz onun açtığı güzel sanat yolunda ilerleyecek ve geleceğe kalıcı eserler bırakacaklar. Ümidimiz, inancımız, duamız şudur ki, yeni Ethem Çalışkanlar, sanatkarlar çıksın ve muhteşem sanatımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi gelecek nesillere taşısınlar."

"Bu insanlar kolay kolay yetişmez"

Çalışkan'ın çalışma arkadaşlarından gazeteci Seraceddin Zıddıoğlu da Etem Çalışkan'ın müthiş bir sanatçı olduğunu dile getirdi.

Zıddıoğlu, "Atatürk resmini yapması bir buçuk ay sürdü. O resmi yaparken yanına gider onu izlerdik. Abdi İpekçi de gelir, 'ne zaman bitecek' diye sorardı. Gelecek neslin onu örnek alması lazım. Etem Çalışkan, çalışırken çok titizdi, sağına soluna bakmazdı. Keşke gençler onu çalışırken görselerdi. Oradan bir renk, his alırlardı. Çok büyük bir isim. Benim de nikah davetiyemi el yazısıyla yazdı. Halen saklıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Metin Özyıldırım ise Çalışkan ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını aktararak, "Etem Çalışkan, Atatürk ressamı olarak tanınırdı. Karakalem çizgisini çok iyi kullanan bir sanatçıydı. Çok güzel dostluklar edindi. Ölümün güzeli olmaz. Maalesef o güzel olmayan şeyi yaşadık. Bu insanlar kolay kolay yetişmez." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Etem Çalışkan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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