Ethem Sarısülük Anmasına Saldırı

01.06.2026 21:17
Ankara'da Ethem Sarısülük anmasında polis, katılımcılara engel oldu; arbede yaşandı, gözaltılar oldu.

HABER: Hilal ACAR/ KAMERA: Tunahan Güler

(ANKARA) - Ankara'da Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitiren Ethem Sarısülük için düzenlenen anma etkinliğine, ailesi dışındaki vatandaşların katılımına izin verilmedi. Sarısülük ailesinin Avukatı Murat Yılmaz, "Yüksel'de, Konur'da, Güvenpark'ta nerede olursa olsun aslında Ethem'den korktukları için saldırıyorlar" dedi.

Ankara'da Gezi eylemleri sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem Sarısülük için, vefat ettiği Güvenpark'ta anma töreni düzenlendi.

Polis, Sarısülük'ün ailesi dışında vatandaşların alana girişine izin vermeyerek katılımcıları Yüksel Caddesi'ne yönlendirdi. Yüksel Caddesi'nde polis ile anmaya katılmak isteyen vatandaşlar arasında arbede yaşandı. KESK yöneticileri, Tüm Bel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sarısülük'ün arkadaşı Sevinç Koçak polis müdahalesine tepki göstererek, "Bugün de her yıl olduğu gibi anmaya çeşitli zorluklar çıkaran emniyet güçleri, aileyi anmada yalnız bırakmak için ellerinden geleni yaptı" diye konuştu.

VURULDUĞU YERE KARANFİLLER BIRAKILDI

Ethem Sarısülük'ün ailesi ve yakınları, vefat ettiği Güvenpark'taki alana karanfiller bıraktı, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Sarısülük ailesinin Avukatı Murat Yılmaz, Ethem'i anmak isteyenlere polisin şiddet uyguladığını, buna rağmen Ethem Sarısülük'ün anılmaya devam edileceğini söyledi. Avukat Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onun ismi 13 yıl önce hafızalara kazındı ve halen hafızalarımızda, halen anısına, mücadelesine yoldaşları, yoldaşları sahip çıkıyor. Bizler sahip çıkıyoruz. Bugün bu irade gösteriliyor. Bu iradenin karşısında ise anayasal hakkı olan bir anmaya tahammül etmeyen kolluk kuvvetleri var karşımızda. Onlara emir veren siyasi iktidar var karşımızda. Ama biz biliyoruz, onlarca yıl geçse de Ethem Sarısülük ismi yaşayacak. Ethem burada anılacak. Bir kişi de olsa, 10 bin kişi de olsa Ethem anılacak. Gezi tam da bu baskılara karşı bir direnişti. Gezi direnişini halen bu siyasi iktidar hazmedemiyor."

Ethem Sarısülük burada 1 Haziran 2013'te katledildi. Arkasından ne yapıldı? Sahte tutanaklar tutuldu. Evet, Ethem'in katilini aklamak için Cumhuriyet savcıları taklalar attılar ve çok kötü bir iddianame hazırlamak zorunda kalan ya da davayı formalite açmak zorunda kalan Cumhuriyet Savcısı ödül olarak Yargıtay'a üye yapıldı. Biz bunları unutmadık. Biz kimin ne yaptığını çok iyi biliyoruz.

Hukuki mücadelemiz elbette devam ediyor. Ama hukuki mücadeleden öte bugün biz Ethem'e sahip çıkıyoruz, anıyoruz, unutmadık. Yüksel'de, Konur'da, Güvenpark'ta nerede olursa olsun aslında Ethem'den korktukları için saldırıyorlar. Burada alınan tedirler Ethem'den, Gezi'den korku."

Kaynak: ANKA

