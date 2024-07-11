Eti Krom AŞ, işçilerin talepleriyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Eti Krom AŞ, işçilerin talepleriyle ilgili açıklama yaptı

Eti Krom AŞ, Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki maden işletmesinde çalışan işçilerin ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı iş bırakma eylemiyle ilgili açıklama yaptı. Şirket, işçilerin taleplerini dinlediğini ve bazı iyileştirmelerin yapılacağını belirtti. Ayrıca, şirketin uzun yıllardır madencilik sektöründe üretim faaliyeti gösterdiği ve istihdam sağladığı vurgulandı.

11.07.2024 22:09
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Eti Krom AŞ, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde şirketleri bünyesindeki maden işletmesinde çalışan işçilerin ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı iş bırakma eylemine ilişkin açıklama yaptı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Alacakaya'da şirkete ait "Kef Maden İşletmesi"nde çalışan mavi yakalı personelin 1 Temmuz'da başlattığı "iş yavaşlatma/iş durdurma eylemi" ile ilgili Eti Krom AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım'ın 9 Temmuz'da Elazığ'a geldiği belirtildi.

Eylem yapan personelle Kovancılar ilçesinde bulunan Ferrokrom Fabrikası'nda bir araya gelen Yıldırım'ın talepleri dinlediği, soruları yanıtladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vermiş oldukları yanıtlarında; şirketimizin bağlı bulunduğu Yıldırım Holding AŞ çatısı altında global olarak 38 bin çalışan bulunduğunu ve tüm çalışanların ücretlerine her yılın ocak ayında zam yapıldığını, ara zam şeklinde bir uygulama bulunmadığını, şirketimizin bankalarla kredili çalıştığını, personel maaş ödemelerinin kredi koşullarından birisi olması sebebiyle bankalardan promosyon alınmasının söz konusu olmadığını, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm mavi yaka personel için yılda 2 maaş ikramiye uygulamasına geçileceğini, ilk ödemenin 20 Temmuz 2024'te yapılacağını, yeni yılda ikramiye sayısının 3-4 ve daha fazla maaş ikramiye olarak arttırılabileceğini, resmi tatillerde yapılan mesailerde İş Kanunu'na uygun olarak yevmiye hesaplaması yapıldığını ifade etmişlerdir. Şirketimiz uzun yıllardır madencilik sektöründe üretim faaliyeti göstermekte olup, siyasetten uzak, yöre halkına istihdam sağlamakta, başta bulunduğu bölgeye olmak üzere tüm ülkeye katma değer yaratmayı hedeflemiştir. Kamuoyunda çıkan asılsız haberler sebebiyle açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur."

Kaynak: AA

Madencilik, Alacakaya, Eti Krom, Elazığ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eti Krom AŞ, işçilerin talepleriyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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