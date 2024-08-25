Etimesgut Belediye Başkanı: İsyan etmeyin, köpeği geri bırakacağız - Son Dakika
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Etimesgut Belediye Başkanı: İsyan etmeyin, köpeği geri bırakacağız

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, bir çocuğu ısıran yeşil küpeli sokak köpeğinin 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacağını açıkladı. Beşikçioğlu, köpek ısırma vakasının ardından alınan önlemleri ve sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaları anlattı.

25.08.2024 03:17
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilçede bir çocuğu ısıran yeşil küpeli sokak köpeğinin 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacağını bildirdi.

Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yaşanan köpek ısırma vakasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğini belirtti.

Yeşil küpeli bir sokak köpeğinin Y.K. adlı bir çocuğu ısırmasının ardından gerekli adımları attıklarını bildiren Beşikçioğlu, "Bahsi geçen köpeğin yeşil küpesi, Sincan Belediyesi'ne kayıtlı bir sokak hayvanı olduğunu göstermektedir. Gerekli sağlık kontrolleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürülen can dostlarımızdan bir tanesi sahiplendirilmiş olup diğeri ise 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacaktır." ifadelerini kullandı.

İlçenin sınırlarına diğer ilçelerden bırakılan köpek sayısında artış gözlemlediklerini aktaran Beşikçioğlu, şunları kaydetti:

"Bu durum, can dostlarımızı korumak için gösterdiğimiz titiz çalışmalara gölge düşürebilir. Bu nedenle, ilçemizde hem sokak hayvanlarımızın hem de vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Her bir çocuğun ve vatandaşın sağlığını ve yaşam hakkını nasıl önemsiyorsak, her sokak hayvanının da can güvenliğini en az o kadar önemsiyoruz. Küpeli ya da küpesiz, sokak hayvanlarından gelen her şikayet ciddiyetle ele alınmakta ve gereken işlemler yapılmaktadır.

Bu süreçte, ısırılan çocuğumuzun sağlık durumu titizlikle incelenmiş ve aşı kartı ile sağlık raporu kamuoyuyla paylaşılmıştır. Hem köpeğin zarar görmemesi hem de ısırılan çocuğun doğru bir şekilde tedavi edilmesi adına bu süreci dikkatle yürütmekteyiz. Bu konuda hayvanseverlerimizden de anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Sokak hayvanlarımızı korurken, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak en büyük sorumluluğumuzdur."

Kaynak: AA

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