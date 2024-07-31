Etimesgut Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkacak - Son Dakika
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Etimesgut Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkacak

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceklerini ve belediyenin onlarca binasında bu hayvanları görevlendireceklerini açıkladı. Beşikçioğlu, barınakların rehabilitasyon ve eğitim merkezine dönüşeceğini belirtti.

31.07.2024 18:37  Güncelleme: 19:03
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(ANKARA) - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceklerini, belediyenin bekçiye ihtiyacı olan onlarca binası bulunduğunu belirterek, "Belediye olarak bu can dostları, bu arkadaşları belediyede görevlendireceğim" dedi. Beşikçioğlu, Etimesgutlulara "Bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek. Köpekleri, artık ben toplamayacağım, sizler getireceksiniz" diye seslendi.

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşmasının ardından, Erdal Beşikçioğlu, Belediye Meclis Salonu'nda, hayvanseverlerin de katıldığı toplantıda Etimesgutlulara seslendi. Toplantıya katılan hayvanseverleri dinleyen Beşikçioğlu, Belediye olarak bu konuda yapacakları çalışmaları anlattı. Sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Beşikçioğlu onların "belediye görevlisi" olarak barındırılacağını ifade etti.

Etimesgut Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde kendilerinden önceki dönemin hesaplarının incelendiğini ve müdürün görevden alındığını belirten Beşikçioğlu, şöyle konuştu:

"Bu iktidarın aldığı kararları nihayete erdirmesini beklemek zorundaydık. Sebebi de şudur, alınan bir karar karşısında biz buna nasıl bir eylemle karşılık verebiliriz, somut olarak nasıl çözüm bulabiliriz biz bunun peşindeyiz. Katliamdan yasa olmaz. Biz iktidara geldiğiniz zaman bu eski yönetimle ilgili birtakım hesapları kontrol ettik. Ben doğruluk ve dürüstlükten yana olduğum için milletin parasının mutlak millete harcanması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda da yaptığımız incelemeler doğrultusunda son 6 ayda Veterinerlik Müdürlüğümüzün harcamış olduğu para 12 milyon TL. Bu arada biz de bunu sorduk zaten. Bu para nereye harcandı? Ruhsatı olmayan bir hastaneye kadro vermişsiniz. Ruhsatını almamışsınız hastanenin. Hastaneyi açmışsınız. Bunun üzerine de birtakım insanları işe almışsınız. Biz de bunun üzerine dedik ki 'Bu müdürü derhal görevden alalım, hesaplarını inceleyelim. Bu arkadaşları da görevden alalım fakat kadro açtığımız zaman bu arkadaşlar tekrar bize müracaat etsinler' dedik. Sanki bunu dememişiz gibi 'Bu arkadaşları işten çıkarttılar, hastaneyi kapattılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, hayvanları zehirliyorlar.' İşte böyle bir şey gerçek değil."

"Barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek"

TBMM'de yasalaşan sokak hayvanlarıyla ilgili kanuna değinen Beşikçioğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi biz ne yapacağız bu yasa karşısında? Ben, belediye olarak bu can dostları, bu arkadaşları belediyede görevlendireceğim. Bu nasıl olacak? Bizim Fen İşleri'nin garajı var, park ve bahçelerin garajı var, tır otoparkımızın garajı var. Sosyal tesislerimize sahip çıkacak bir tane can dostuna ihtiyacımız var. Bizim elimizde onlarca bina var. ve bu binalarda da birer bekçiye ihtiyacımız var. Bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek. Köpekleri, artık ben toplamayacağım, sizler getireceksiniz."

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile iş birliği yapılacak

Hayvan hastanesiyle ilgili yaşanan sıkıntı konusunda Ankara Üniversitesi'ne giderek Veterinerlik Bölümü ile görüştüğünü belirten Beşikçioğlu, "Bu konuyla ilgili bundan sonra Ankara Üniversitesi'nin bilgi ve birikimi bizlerle beraber olacak. Biz de bu bilinçle hareket ettiğimiz zaman bizim ilçemizdeki o saldırgan hayvanların hepsi tıpkı bu ilçenin dönüşümü gibi dönüşecek ve umarım örnek bir ilçe olacak. Ben bir söz verdim, bu sözün de arkasındayım. Hepiniz de göreceksiniz. Erdal Başkan'ın verdiği sözü neyse onun arkasında nasıl durduğunu, her bir can dostu severi görecek bunu" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Etimesgut Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkacak - Son Dakika

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