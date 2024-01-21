Etimesgut Belediyesi tarafından yapılan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi törenle açıldı

Etimesgut Belediyesince yapımı tamamlanan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi düzenlenen törenle açıldı.

Güzelkent Mahallesi'ndeki törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Hıdır Abdal Ocağı Dedesi Hüseyin Öz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, açılış gülbangi okundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, yaptığı konuşmada, belediyeye teşekkür ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Federasyonu'na cemevi yapılmak üzere bir arsa hibe ettiğini, buradaki cemevinin projesini de Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in yaptığını söyledi.

Yıldırım, belediyecilikte marka olmanın kolay olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Algıyla, sosyal medyayla, dedikoduyla belediyecilik olmaz. Belediyecilik eserle olur, eseri yaparsınız, ortaya koyarsınız, 'Bunu da ben yaptım' dersiniz. Ankara'yı çıkıp gezin, son 5 yılda neler yapılmış, neler yıkılmış; bir de Etimesgut'u gezin her yerde eser var. Bu eser belediyeciliğidir, üretken belediyeciliktir. Biz insanımızdan vazgeçmeyiz. Belediye başkanlarımıza 'İhtiyaç olan yerlerde cemevi yapılacak' dedik. Şu anda Osmancık, Manisa Salihli ve Gölbaşı'nda arsalar tahsis edildi, inşaatlar başladı."

"Hiç kimseyi ihmal etmedik"

Etimesgut Belediye Başkanı Demirel de dertlerinin milletin birliği, kardeşliği ve ülkenin bekası olduğunu ifade ederek, görev süresinde birçok eseri Etimesgutlulara kazandırdığını, Türk Tarih Müzesi inşa ettiğini söyledi.

Demirel, toplumun her kesimine kucak açan ayrı bir sayfa açtıklarını belirterek, "Hiç kimseyi ihmal etmedik. Engelli ve aileleri için Türkiye'de tek, dünyaya örnek bir merkez inşa ettik. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını hep birlikte kutladık. 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezini açtık." dedi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, bu toprakların fertleri olarak değerlere, birlik ve beraberliğe sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Kültür merkezleri ve cemevlerine katkısı olan herkese teşekkür eden Özdemir, "Alevilerin Türk tarihinin ve milletinin saygın bir parçası olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Başkanlık olarak Alevi-Bektaşi toplumuna fayda sağlayacak tüm iş ve eylemlerde destekçi ve gayretçi olacağımızı vurgulamak istiyorum." dedi.

Hıdır Abdal Ocağı Dedesi Öz, 5-10 yıl önce cemevi adı altında hiçbir örgütlenmeye yasaların izin vermediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaktığı 'çoban ateşi' giderek ülkemizin her tarafına yayılmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın attığı adım, Milliyetçi Hareket Partisinin bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin desteğiyle oluşturulan, yasası çıkan ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Bunu düşünmek, hayal etmek bile zordu."

Konuşmaların ardından Etimesgut Belediyesi Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi'nin açılışı yapıldı.