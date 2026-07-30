Etimesgut Belediyesi\'ne operasyon... CHP\'li Sarı: "İktidar, sadece CHP’li belediyeleri hedef alan operasyonlara derhal son vermelidir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin "Seçmen iradesi her geçen gün daha da sakatlanıyor. Bu sabah Etimesgut Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Erdal Beşikcioğlu da aynı anlayışın hedefi oldu. İktidar, sadece CHP'li belediyeleri sistematik biçimde hedef alan operasyonlara derhal son vermelidir. Tutuklu yargılama bir cezalandırma aracına dönüştürülmemeli, tutuksuz yargılama esas alınmalıdır" dedi.

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Seçmen iradesi her geçen gün daha da sakatlanıyor. Bu sabah Etimesgut Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Erdal Beşikcioğlu da aynı anlayışın hedefi oldu. İktidar, sadece CHP'li belediyeleri sistematik biçimde hedef alan operasyonlara derhal son vermelidir. Tutuklu yargılama bir cezalandırma aracına dönüştürülmemeli, tutuksuz yargılama esas alınmalıdır. Hukuk herkese eşit uygulanmalı, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygı gösterilmelidir. Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi zorunludur. Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz."