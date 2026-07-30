Etimesgut Belediyesi\'ne operasyon... Erdal Beşikçioğlu ve 54 kişi hakkında hakkında gözaltı kararı verildi

(ANKARA) - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 51'i gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumuhriyet Başsavcılğı'nın talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltıı kararı verilirken, 51 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 56 ikamette, 15 iş yerinde ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.