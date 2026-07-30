Etimesgut Belediyesi soruşturmasında Erdal Beşikçioğlu dahil toplam 55 kişi gözaltına alındı

(ANKARA) – Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişinin tamamı gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişinin tamamının gözaltı işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında daha önce şüphelilere ait çok sayıda ikamet, iş yeri ve araçta arama ile el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.