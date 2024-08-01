Etimesgut, sokak hayvanları için örnek bir ilçe olacak - Son Dakika
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Etimesgut, sokak hayvanları için örnek bir ilçe olacak

Etimesgut, sokak hayvanları için örnek bir ilçe olacak

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Beşikçioğlu, ilçenin sokak hayvanlarına daha fazla ilgi göstereceğini ve rehabilitasyon merkezleri inşa ederek hayvanların bakımını üst standartlara taşıyacaklarını belirtti. Ayrıca, sokakta yaşayan hayvanları görev yerlerinde görevlendireceklerini ve yavru köpekleri kreşlerde değerlendireceklerini söyledi. Etimesgut, sokak hayvanları için örnek bir ilçe olmayı hedefliyor.

01.08.2024 16:57
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'ETİMESGUT SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÖRNEK BİR İLÇE OLACAK'

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarla ilgili açıklamada yaptı. Beşikçioğlu, "Bugün yeni atadığımız müdürümüzle beraber barınaklarımızı dolaşıp, bu bölgelerin rehabilitasyon ve eğitim merkezlerine dönüştürülmesi konusuyla ilgili eylemleri bir an önce başlatıyoruz. Bu bağlamda ilçe olarak çok büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğumuz için veterinerlik ünitelerimizi iki bölgede daha açmayı planlıyoruz. Bu, sokak arkadaşlarımızla biraz daha yakından ilgilenme imkanı sağlayacak. Belediyenin içerisinde birçok bina ve yapının olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu binaların da bir şekilde korunması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, önce rehabilitasyon merkezleri inşa edeceğiz, sonra sokakta başıboş dolaşan arkadaşlarımızı görev yerlerinde görevlendireceğiz. Yavru köpeklerimizi de kreşlerimizde değerlendireceğiz. İnsan ve canlı ilişkisini biraz daha sıcak tutacağız. Biraz daha eril bir hale geldiği zaman bunları ilçemizin, belediyemizin otoparklarında bekçi köpeği olarak değerlendireceğiz. Yaşlı hayvanlarımızı da emekli ve sosyal tesislerimizde değerlendirerek canlılarımızın insan ilişkilerini biraz daha motive eder bir hale geleceğiz. Bir belediyenin kendi içerisindeki kısırlaştırma ve hayvanların bakımlarıyla ilgili unsurları da elimizden geldiğince üst standartlara taşımayı planlıyoruz. Etimesgut, sokak hayvanları için örnek bir ilçe olacak. Niyetimiz budur" diye konuştu.

Gizem ÇORLU-Muhammet BAYRAM/ ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Etimesgut, sokak hayvanları için örnek bir ilçe olacak - Son Dakika

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