Etimesgut\'ta Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan 12 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bina sakinlerini endişelendirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, dairelere sıçramadan söndürüldü.

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Devler Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir binanın çatısında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

ALEVLER 12 KATLI BİNADAN YÜKSELDİ

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bina sakinleri arasında endişe yarattı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle alevler katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.