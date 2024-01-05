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Etiyopya Başbakanı 2 Milyar Kahve Fidanı Dikecek - Son Dakika
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Etiyopya Başbakanı 2 Milyar Kahve Fidanı Dikecek

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülke genelinde ekim döneminde 2 milyar kahve fidanı dikileceğini duyurdu. Ayrıca 500 milyon meyve ve 400 milyon çay fidanı da hazırlandı. Fidanların büyütülmesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacağı ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının güçleneceği belirtildi. Etiyopya, dünya kahve üretiminin yüzde 3'ünü tek başına karşılayan ve en büyük kahve ihracatçısı olan bir ülke konumunda bulunuyor.

Etiyopya Başbakanı 2 Milyar Kahve Fidanı Dikecek
05.01.2024 - 17:53,
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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, bu yıl ekim döneminde ülke genelinde 2 milyar kahve fidanı dikeceklerini açıkladı.

Başbakan Ahmed, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ekim dönemi için 2 milyar kahve, 500 milyon meyve ve 400 milyon çay fidanı hazırlandığını belirtti.

Ahmed, fidanların gerekli özen gösterilip büyütülmesi halinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ve iklim değişikliği ile mücadele çabalarını da güçlendireceğini ifade etti.

Kahvenin anavatanı olan Etiyopya, Afrika'nın en büyük kahve ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Dünya kahve üretiminin yüzde 3'ünü tek başına karşılayan ülke, 2022 yılında bu üründen 1,5 milyar dolar ihracat geliri elde etmişti.

Kaynak: AA
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Etiyopya, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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