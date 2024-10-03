Etiyopya'da Çatışmalar: 20 Sivil Hayatını Kaybetti

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Etiyopya'nın kuzeyinde ordu ile isyancılar arasında çıkan çatışmada en az 20 sivil hayatını kaybetti.

Addis Standard'ın haberine göre, ülkenin kuzeyinde ordu ile isyancı grup "Fano" arasında çatışmalar devam ediyor.

Fano'nun "kalesi" olarak bilinen Amhara'nın Gonder şehrinde yaşanan çatışmada en az 20 sivil öldü, birçok kişi göç etmek zorunda kaldı.

Etiyopya ordu sözcüsü Albay Getenet Adane, basına yaptığı açıklamada, bölgede barışın sağlanması durumunda operasyonların sona ereceğini ifade ederek "Etiyopya ordusunun sabrı sınanıyor." uyarısı yaptı.

Adane, son birkaç ayda orduyu zayıflatmak ve iktidarı ele geçirmek için yoğun bir silahlı saldırı sürecinin yaşandığını söyledi.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken Amhara merkezli "Fano" adını taşıyan milis grup, orduyla çatışmaya başlamıştı.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Afrika Birliği (AfB) ise 16 Ağustos'ta ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.