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Etiyopya'da Koysha Hidroelektrik Santrali'nin yapımı tamamlanıyor - Son Dakika
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Etiyopya'da Koysha Hidroelektrik Santrali'nin yapımı tamamlanıyor

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Koysha Hidroelektrik Santrali'nin yapımının yüzde 62'sinin tamamlandığını açıkladı. Santral, ülkenin güneyindeki Omo Nehri üzerinde bulunuyor ve Afrika'nın en büyük hidroelektrik santrali olacak.

Etiyopya\'da Koysha Hidroelektrik Santrali\'nin yapımı tamamlanıyor
22.12.2023 - 15:08,  Güncelleme: 15:10
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? Etiyopya'da yapımı devam eden Koysha ?Hidroelektrik ?Santral?i'nin yüzde 62'sinin tamamlandığı bildirildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki hidroelektrik santral inşaatını ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Ahmed, Omo Nehri üzerinde yapımı devam eden Koysha ?Hidroelektrik ?Santrali'nin yüzde 62'sinin tamamlandığını kaydetti.

Santral inşaatını 2020'den beri 12 kez ziyaret ettiğini belirten Ahmed, Afrika'nın en büyük hidroelektrik santralinin Rönesans Barajı (Hedasi), üçüncüsünün de Koysha olduğunu bildirdi.

Ülkenin güneyindeki Omo Nehri üzerinde bulunan Koysha Hidroelektrik Santrali, 2016'da inşa edilmeye başlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Etiyopya'da Koysha Hidroelektrik Santrali'nin yapımı tamamlanıyor - Son Dakika
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