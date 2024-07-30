Etiyopya'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 257'ye ulaştı

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ADDİS ABABA, 30 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) son durum güncellemesine göre, Etiyopya'nın güneyinde bulunan Geze Gofa bölgesinde meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 257'ye ulaşırken bu sayının 500'e kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Güncellemede ayrıca, aralarında 5 yaşından küçük en az 1.320 çocuk, 5.293 hamile ve emziren annenin de bulunduğu 15.500'den fazla kişinin heyelanlardan olumsuz etkilendiği belirtildi, 29 Temmuz 2024. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)