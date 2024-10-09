Etiyopya, Lübnan'dan 51 Vatandaşını Tahliye Etti

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Etiyopya, İsrail'in 23 Eylül'den beri Lübnan'ın güney kentleri Bekaa ve Baalbek bölgelerine düzenlediği hava saldırılarının ülkede durumu kötüleştirmesi üzerine 51 vatandaşını Lübnan'dan tahliye ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, tahliye sürecini kolaylaştırmak için komite kurulduğunu, kadın ve çocukların tahliyesine öncelik verildiği kaydedildi.

Açıklamada, 51 vatandaşın Lübnan'dan tahliye edildiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca konsolosluğun ek tahliyeler gerçekleşene kadar vatandaşları Lübnan içinde daha güvenli yerlere taşımak için çalıştığını bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından hazırlanan rapora göre, Lübnan'da çoğunluğu Afrika ve Asya'dan gelen 250 binden fazla yabancı göçmen işçi bulunuyor ve bunların yaklaşık yüzde 20'sini Etiyopyalılar oluşturuyor.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerini hedef alan kapsamlı hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü, 3 bin 618 kişi yaralandı ve 1,2 milyondan fazla kişi yerinden edildi.