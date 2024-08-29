Etiyopya, Mısır'ın Somali'ye askeri yardım gönderdiğini iddia etti - Son Dakika
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Etiyopya, Mısır'ın Somali'ye askeri yardım gönderdiğini iddia etti

Etiyopya hükümeti, Mısır'ın Somali'ye askeri yardım gönderdiğine dair çıkan haberler sonrası Kahire yönetiminin yardımlar yoluyla Somali'ye dış müdahalede bulunduğunu savundu.

29.08.2024 14:16
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Etiyopya hükümeti, Mısır'ın Somali'ye askeri yardım gönderdiğine dair çıkan haberler sonrası Kahire yönetiminin yardımlar yoluyla Somali'ye dış müdahalede bulunduğunu savundu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Somali'ye askeri yardım yaptığı belirtilerek, bunun dış müdahale anlamına geldiği görüşüne yer verildi.

Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) haricinde Somali'ye konuşlanacak barış gücü misyonunun Afrika Boynuzu'nda istikrarsızlığı artırabileceği ifade edilen açıklamada, "Etiyopya, ulusal güvenliğini tehdit edebilecek bölgedeki gelişmeleri dikkatle izliyor." ifadesi kullanıldı.

Etiyopya ile Somaliland krizini yaşayan Somali, Mısır ile 14 Ağustos'ta askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşma sonrası dün Mısır ordusuna mensup subayların da bulunduğu bir grup asker ile askeri ekipmanları taşıyan iki uçağın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya indiği iddia edilmişti.

Türkiye'de Etiyopya-Somali görüşmesi

Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 1 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelmişti.

Etiyopya ve Somali, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında kabul edilebilir çerçevede ele almaya yönelik perspektifler geliştirmeyi ve ikinci tur görüşme için 2 Eylül 2024'te Ankara'da tekrar buluşmayı kararlaştırmıştı.

Somaliland krizi

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu da alevlendirdi.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali hükümeti ise Etiyopya'nın Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında denize erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Etiyopya, Mısır'ın Somali'ye askeri yardım gönderdiğini iddia etti - Son Dakika

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