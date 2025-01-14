Etiyopya ve Somali Diplomatik İlişkileri Yeniden Başlıyor

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Afrika Birliği, Etiyopya ile Somali arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlama kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın Somali Özel Temsilcisi ve Somali'de Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) Başkanı Büyükelçi Muhammed El-Amine Souef, yaptığı yazılı açıklamada, "Afrika Birliği olarak, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Varılan mutabakatların büyük önem taşıdığını vurgulayan Souef, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, güvenlik işbirliğinin arttırılması ve ekonomik entegrasyonun desteklenmesi gibi hedeflerin bu anlaşmanın temel unsurları arasında yer aldığını kaydetti.

Souef, AUSSOM'un Somali halkının talepleriyle uyumlu bir şekilde, Afrika Birliği'nin barışçıl ve müreffeh bir Afrika vizyonunu destekleyerek Somali'nin istikrar çabalarına ve bölgesel işbirliklerine verdiği desteğin devam edeceğini belirtti.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Ahmed, 11 Ocak'ta Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'da bir araya gelmişti. İki lider, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda mutabık kalmıştı.