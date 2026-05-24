Etnospor Festivali\'nde Aile Vurgusu

24.05.2026 15:14
Bakan Göktaş, Etnospor Festivali'nde aile bağlarına ve geleneksel değerlere dikkat çekti.

İSTANBUL'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Etnospor'un Türk dünyasının, bizim coğrafyamızın sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını ve Türk dünyasının çok geniş kültürüyle beraber bizlere hem kültürümüzü hem tarihimize yönelik ışık tuttuğunu da görüyoruz. Bu birlik, beraberlik, dayanışma bizim Türk toplumu olarak da hem aile bağlarına sımsıkı sarılarak, geleneklerimize bağlanarak aynı zamanda geleceğe yönelik de Etnosporlarla, dijital bağlardan doğru şekilde istifade ederek özellikle neler yapabileceğimize yönelik de ışık tutuyor. Türkiye Yüzyılı işte böyle bir yüzyıl" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8'inci Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet alanı gezdikten sonra çocuk oyun alanında devlet koruması altındaki çocuklarla beraber halat çekme yarışı gerçekleştirdi. Alandaki ailelerle ve çocuklarla gerçekleştirilen sohbetin ardından fotoğraf çekildi. Bakan Göktaş, festival alanındaki vatandaşların Kurban Bayramları ile Milli Aile Haftasını da kutladı.

'ETNOSPOR'UN TARİHİMİZE YÖNELİK IŞIK TUTTUĞUNU DA GÖRÜYORUZ'

Açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Öncelikle çok keyifli buldum. Etnospor burada ailelerimizin de büyük teveccühüyle gördüğünüz gibi aslında. Türk toplumu hem geçmişine, hem geleneklerine, hem de geleneksel aile bağlarına ne kadar kıymet verdiğinin bir göstergesi. Burada Türk dünyasının çeşitli oyunları, sporları ve hala günümüzde kullanılan pek çok dayanışmayı, aileyi, bağları ve birlik beraberliğin yansıması olan pek çok o geleneksel oyunları görüyoruz. Aile obaları var. Bu da çok kıymetli, çok değerli. Gelin ve damatlarımızı gördük. Buradaki küçüklerin, büyüklerin, kuşaklararası bağların da çok değerli olduğu ve birlikte zaman geçirilebilecek çok güzel yerler ve mekanlar var. Etnospor'un Türk dünyasının, bizim coğrafyamızın sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını ve Türk dünyasının çok geniş kültürüyle beraber bizlere hem kültürümüzü hem tarihimize yönelik ışık tuttuğunu da görüyoruz. Bu birlik, beraberlik, dayanışma bizim Türk toplumu olarak da hem aile bağlarına sımsıkı sarılarak, geleneklerimize bağlanarak aynı zamanda geleceğe yönelik de Etnosporlarla, dijital bağlardan doğru şekilde istifade ederek özellikle neler yapabileceğimize yönelik de ışık tutuyor. Türkiye Yüzyılı işte böyle bir yüzyıl" dedi.

'GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLEMENİN EN DOĞRU ADRESİ ETNOSPOR'

Bakan Göktaş, "Türkiye'nin pek çok yerinde bütün ailelere yönelik pek çok etkinliklerin düzenlendiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin pek çok yerinde bütün ailelere yönelik pek çok etkinlikler düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl Aile Yılı'ydı. Bu sene ve önümüzdeki on yılı 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan ettik. Diğer yandan çocuklarımız biliyorsunuz bu çağda çok fazla dijitalle hemhal, ekranlar bizleri yalnızlaştırıyor. Bizleri bireyselleştiriyor. Etnospor tam da bunun tam karşıtında aslında. Birlikte zaman geçirmenin, kültürel faaliyetler gerçekleştirmenin, medeniyetlerimize, kültürümüze, kökümüze bağlı kalarak da geleceğe emin adımlarla ilerlemenin en doğru adresi Etnospor. Dolayısıyla bu programın 8'incisi düzenleniyor ve Yönetim kurulu üyelerimiz burada. Biz de sevgi evlerimizden, çocuk evleri sitelerimizden gelen çocuklarla burada zaman geçirdik. Çok keyif aldılar. Halat çektik, ok fırlattık. Çocuklarımız buradan çok büyük keyif aldı. Görüyorsunuz 7'den 70'e herkes burada. Tüm Türkiye burada ve bizlerin aslında bu geleneksel oyunlara ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun da bir parçası. Geleneklerimizin, birlik beraberliğimizin de bir simgesi aslında. Aile bağlarımızın güçlü olması bizler için çok kıymetli. Çünkü güçlü aile, güçlü millet, güçlü devlet, güçlü Türkiye demektir. Bizler de önümüzdeki 10 yılı hem aile odaklı çalışmalarımızı kuvvetlendirerek bu tür etkinliklerin de buraya ne kadar ışık tuttuğunu bir kere daha görmüş oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

