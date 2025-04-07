EU'dan ABD'ye Sıfır Gümrük Teklifi

- Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen: "ABD'ye sanayi ürünlerinde sıfıra karşı sıfır gümrük vergisi teklif ettik"

BRÜKSEL - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile ticaret savaşını önlemek amacıyla sanayi ürünlerinin ticaretinde sıfıra karşı sıfır vergi teklifinde bulunduklarını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ortak basın toplantısı düzenledi. Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan yeni gümrük vergilerine karşı Avrupa Birliği'nin yanıtına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin uyguladığı vergilerin en başta ABD'li tüketiciler ve işletmeler için büyük bir maliyet oluşturduğunu vurgulayan von der Leyen, "Aynı zamanda küresel ekonomi üzerinde de büyük etkileri var. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ağır bir şekilde etkileniyor. Bu, ABD için büyük bir dönüm noktası. Buna rağmen ABD ile müzakerelere hazırız. Aslına bakılırsa birçok diğer ticaret ortağımızla başarılı bir şekilde yaptığımız şekilde ABD'ye sanayi ürünleri için sıfıra karşı sıfır gümrük vergileri teklif ettik. Zira Avrupa, her zaman iyi bir anlaşmaya hazırdır" dedi.

Von der Leyen, "Bu teklifi masada tutuyoruz. Diğer yandan, misilleme tedbirleriyle yanıt vermeye ve menfaatlerimizi savunmaya da hazırız. Ayrıca ticaret sapması durumunda oluşabilecek dolaylı etkilere karşı kendimizi korumaya da hazırız" dedi.

Avrupa Birliği'ndeki sanayicilerle görüşmeler gerçekleştirdiğini vurgulayan von der Leyen, "Bugün otomotiv sektörüyle, yarın sabah ise ilaç sektörüyle görüşmeler gerçekleştireceğim. ABD'ye verilecek yanıtı ve aynı zamanda stratejimizin diğer iki temel sütununu da görüşüyoruz. Bunlardan biri Tek Pazar'ı güçlendirmek, yani geriye kalan engelleri ortadan kaldırmak, diğeri ise ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmek" dedi.

Ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesinin hayati önemde olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Bu yüzden odağımızı keskin bir şekilde ABD haricindeki yüzde 83'lük küresel ticarete yöneltiyoruz. Muazzam fırsatlar var. Ticaret ortaklarımızla ilişkilerimizi derinleştiriyoruz. Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR), Meksika ve İsviçre ile yaptığımız anlaşmaların yanı sıra Tayland, Malezya, Endonezya ve birçok başka ülkeyle çalışıyoruz" dedi.