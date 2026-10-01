EUBAM Refah misyonunun başkanlığına İtalyan Albay Stingo atandı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Gazze Şeridi'nde Refah'taki geçiş noktasında konuşlu AB Sınır Yardım Misyonuna (EUBAM Refah) İtalyan Albay Vittorio Stingo'nun başkan olarak atandığını duyurdu.

AB Konseyinden atamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Stingo'nun 2023'ten bu yana misyonu yöneten Nataliya Apostolova'nın yerini alacağı belirtildi.

Stingo'nun görevi 1 Kasım 2026-30 Haziran 2027 döneminde üstleneceği bilgisine yer verilen açıklamada, İtalyan Albay'ın uluslararası operasyonlar, güvenlik işbirliği, sınır yönetimi ve kolluk alanlarında deneyime sahip olduğu kaydedildi.

EUBAM Refah, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda AB'nin sivil ve icracı olmayan misyonu olarak faaliyet gösteriyor.

Tarafsız olan misyon, sınır kapısında Filistinli personelin çalışmalarını izliyor ve destekliyor, ayrıca sınır yönetimi konusunda teknik danışmanlık ve yardım sunuyor.

Misyonun icra yetkisi bulunmazken, sınır kapısının işletilmesi sorumluluğu Filistin yetkililerine kalıyor.

Misyon başkanı ise EUBAM Refah'ın genel yönetiminden, görev tanımının uygulanmasından, ilgili taraflarla koordinasyondan ve operasyonel faaliyetler ile kapasite geliştirme çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu bulunuyor.