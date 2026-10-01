EUBAM Refah misyonunun başkanlığına İtalyan Albay Stingo atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EUBAM Refah misyonunun başkanlığına İtalyan Albay Stingo atandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Konseyi, Gazze'de Refah geçiş noktasında konuşlu EUBAM Refah misyonunun başkanlığına İtalyan Albay Vittorio Stingo'nun atandığını duyurdu. Stingo, 2023'ten bu yana misyonu yöneten Nataliya Apostolova'nın yerini alacak ve görevi 1 Kasım 2026-30 Haziran 2027 döneminde üstlenecek.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Gazze Şeridi'nde Refah'taki geçiş noktasında konuşlu AB Sınır Yardım Misyonuna (EUBAM Refah) İtalyan Albay Vittorio Stingo'nun başkan olarak atandığını duyurdu.

AB Konseyinden atamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Stingo'nun 2023'ten bu yana misyonu yöneten Nataliya Apostolova'nın yerini alacağı belirtildi.

Stingo'nun görevi 1 Kasım 2026-30 Haziran 2027 döneminde üstleneceği bilgisine yer verilen açıklamada, İtalyan Albay'ın uluslararası operasyonlar, güvenlik işbirliği, sınır yönetimi ve kolluk alanlarında deneyime sahip olduğu kaydedildi.

EUBAM Refah, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda AB'nin sivil ve icracı olmayan misyonu olarak faaliyet gösteriyor.

Tarafsız olan misyon, sınır kapısında Filistinli personelin çalışmalarını izliyor ve destekliyor, ayrıca sınır yönetimi konusunda teknik danışmanlık ve yardım sunuyor.

Misyonun icra yetkisi bulunmazken, sınır kapısının işletilmesi sorumluluğu Filistin yetkililerine kalıyor.

Misyon başkanı ise EUBAM Refah'ın genel yönetiminden, görev tanımının uygulanmasından, ilgili taraflarla koordinasyondan ve operasyonel faaliyetler ile kapasite geliştirme çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu bulunuyor.

Kaynak: AA
Koruyucu Aile GünüPolitikaGüncelGazzeAlbayRefahDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni poz “Yaz uzatmalarda“ Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz! "Yaz uzatmalarda"
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
12:26
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:59:16. #7.12#
SON DAKİKA: EUBAM Refah misyonunun başkanlığına İtalyan Albay Stingo atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei