Euro-Med, Gazze'de 3 yıllık bilançoyu açıkladı, 10 binden fazla çocuk uzuv kaybetti - Son Dakika
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Euro-Med, Gazze'de 3 yıllık bilançoyu açıkladı, 10 binden fazla çocuk uzuv kaybetti

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Euro-Med, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 'soykırım' olarak niteleyerek 3 yıllık bilançoyu açıkladı. Örgüte göre 10 binden fazla Filistinli çocuk uzuv kaybı yaşadı; ölülerin her 10'undan 9'u sivil, nüfusun yüzde 13'ü öldürüldü, yaralandı, kayboldu veya alıkonuldu.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıları "soykırım" şeklinde niteleyerek, bu süreçte 10 binden fazla Filistinli çocuğun uzuv kaybı yaşadığını ve hayatını kaybedenlerin her 10'undan 9'unun sivil olduğunu bildirdi.

Merkezi Cenevre'de bulunan Euro-Med, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 3 yıllık bilançosunu içeren açıklama yayımladı.

Euro-Med, 10 Ekim 2025'te ateşkes anlaşması ilan edilmesine rağmen İsrail'in Gazze'de farklı biçimlerde "soykırım işlemeyi sürdürdüğünü" belirtti.

Gazze'deki can kayıpları ve yaralılar

Açıklamaya göre nüfusu 2,4 milyon olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yüzde 13'ü öldürüldü, yaralandı, kayboldu veya alıkonuldu.

Toplam mağdurların yüzde 30'unu çocukların, yüzde 20'sini kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin her 10'undan 9'unun sivil olduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in saldırılarında 74 bin 382 Filistinli hayatını kaybetti, 175 bin 416 kişi yaralandı.

Yaralıların durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Euro-Med, binlerce kişinin uzuvlarının kesildiğini veya kalıcı engellilik yaşadığını, 10 binden fazla çocuğun uzuv kaybı yaşadığını aktardı.

Açıklamada, 21 bini çocuk olmak üzere 40 bin kişinin kalıcı engellilikle yaşayacağı veya uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyacağı belirtildi.

İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilere işkence ve kötü muamele

Euro-Med, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğü 3 yıllık dönemde 12 bin Filistinlinin alıkonulduğunu bildirdi.

Örgütün daha önce serbest bırakılan 100 Filistinli eski tutukluyla görüştüğü ve İsrail hapishaneleri ile gözaltı merkezlerinde maruz kaldıklarını belirttikleri "işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelerin 42 türünü" belgelediği aktarıldı.

Bunlar arasında tecavüz, tutukluların üzerine tükürülmesi ve idrar yapılması, çıplak arama, cinsel saldırı, elektrik şoku ve işkence altında kasten öldürme gibi eylemlerin bulunduğu kaydedildi.

Gazze'de insani kriz ve çevresel yıkım

Euro-Med, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun tamamının psikolojik travma yaşadığını ve bu durumun büyük bölümünde uzun vadeli etkiler bırakacağını belirtti.

Açıklamada, Gazze'deki herkesin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu, hükümet raporlarının İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen bölgeyi kuşatma altında tutmayı ve halkı aç bırakmayı sürdürdüğünü ortaya koyduğu ifade edildi.

İsrail'in su altyapısında yol açtığı büyük çaplı yıkım nedeniyle kişi başına günlük su miktarının yüzde 98 azaldığı vurgulandı.

Çevresel yıkıma ilişkin verilerin de paylaşıldığı açıklamada, İsrail'in 3 milyon ağacı, 85 bin dönüm meyve bahçesini ve 8 bin 700 tarımsal su kuyusunu tahrip ettiği kaydedildi.

Ateşkes ihlalleri ve yeniden inşa maliyeti

Gazze'de soykırımın üçüncü yılı ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesiyle aynı döneme denk geliyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamaya göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail 5 bin 474 ihlalde bulundu, kuşatma ve aç bırakmayı sürdürdü ve 203 Filistinliyi alıkoydu.

İsrail'in saldırılarının Gazze'deki sivil altyapının yüzde 90'ında yıkıma yol açtığı belirtilirken, uluslararası bir raporda bölgenin toparlanması ve yeniden inşası için yaklaşık 71,4 milyar dolara ihtiyaç duyulacağının tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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