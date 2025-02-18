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Europa Nostra Heyeti Hatay'da

Europa Nostra Heyeti Hatay\'da

Europa Nostra ve Avrupa Kalkınma Bankası, depremde hasar gören Rum Ortodoks Kilisesi'ni inceledi.

18.02.2025 13:49
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Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu Europa Nostra ve Avrupa Kalkınma Bankası Enstitüsü heyeti, 2 yıl önceki depremde hasar gören Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nde incelemede bulundu.

İlçeyi ziyaret eden 16 kişilik heyet, Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsünce geçen yıl açıklanan "Avrupa'nın Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras Alanı" listesinde yer alan Sarılar Mahallesi'ndeki kiliseyi inceledi.

Papaz Yuhanna Papazoğlu ile görüşen heyet, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde hasar alan kiliseyi ve çevresini fotoğrafladı.

Europa Nostra Yürütücü Başkan Yardımcısı Guy Clausse, AA muhabirine, yapıyı yerinde incelemek için ilçeye geldiklerini söyledi.

Kilisenin yeniden ayağa kaldırılacağını dile getiren Clausse, "Eksperlerimiz konuyla ilgili çalışıyor ama şunu belirtmek isterim ki deprem sonrası bu yapımızı ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Burada bulunmak gerçekten çok kıymetli." dedi.

Papaz Yuhanna Papazoğlu da Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nin kendileri için önem taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eksperler restorasyon sürecinde sağlıklı kararlar alınabilmesi, gerekirse fon bulunabilmesi açısından bizlere destek olma amacıyla sahaya geldiler. Bu süreçte bizler, kilisemizin en kısa sürede ayağa kaldırılıp tekrar ibadete açılabilmesi ve sosyal, kültürel yaşamımızı olduğu gibi devam ettirebilmek adına elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: AA

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