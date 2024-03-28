Eurostat, İŞKUR'un Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın sonuçlarını yayımlamaya başladı - Son Dakika
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Eurostat, İŞKUR'un Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın sonuçlarını yayımlamaya başladı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), İŞKUR'un üçer aylık dönemlerle yılda dört kez paylaştığı 'Açık İş İstatistikleri Araştırması' sonuçlarını web sitesinde yayımlamaya başladı. Açıklamada, açık iş oranının ülkelerin önemli ekonomik göstergeleri arasında yer aldığı ve iş gücü piyasasının talep tarafına ilişkin önemli bir gösterge olduğu belirtildi.

28.03.2024 13:40  Güncelleme: 13:42
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), İŞKUR'un üçer aylık dönemlerle yılda dört kez paylaştığı "Açık İş İstatistikleri Araştırması"nın sonuçlarını web sitesinde yayımlamaya başladı.

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun "Açık İş İstatistikleri Araştırması"nı 2014 yılından itibaren düzenli olarak yaptığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Eurostat tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, İŞKUR'un sunduğu açık iş oranları sektörel olarak 'https://ec.europa.eu/eurostat' web adresinden yayınlanmaya başlandı. Bu hem İŞKUR'un hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Eurostat tarafından uluslararası düzeyde yayımlanan ilk araştırma verisi oldu."

"İş gücü talebine ilişkin önemli göstergelerden biri"

Açık iş oranının ülkelerin önemli ekonomik göstergeleri arasında yer aldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık iş oranı, bir ülkede faaliyet gösteren iş yerlerinin ilgili dönem itibarıyla ihtiyaç duyduğu iş gücünün boyutunu açıklayan ve potansiyel istihdam artış beklentisini ortaya koyan oldukça önemli bir ekonomik gösterge olarak kabul ediliyor. İş gücü piyasasının arz tarafına ilişkin hesaplamalarda işsizlik oranı, istihdam ve iş gücüne katılım oranı gibi veriler kullanılıyorken, iş gücü piyasasının talep tarafına ilişkin açık iş oranı önemli gösterge sayılıyor."

Kaynak: AA

İŞKUR, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eurostat, İŞKUR'un Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın sonuçlarını yayımlamaya başladı - Son Dakika

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