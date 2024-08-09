Ev hanımı çocukluk hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ev hanımı çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Kayseri'de hiçbir eğitim almadan mutfak masasında resim çizmeye başlayan ev hanımı Fatma Şık, çocukluk hayalini 37 yaşında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Çizdiği resimleri sergileyen Şık, kadınların istediği her şeyi yapabileceklerini söyledi.

09.08.2024 19:23
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Mutfak masası üzerinde çizdiği resimleri sergiledi

Ev hanımı Fatma Şık; çocukluk hayalini 37 yaşında gerçekleştirdi

KAYSERİ - Kayseri'de hiçbir eğitim almadan mutfak masasında resim çizmeye başlayan ev hanımı Fatma Şık, çocukluk hayalini 37 yaşında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Şık; çocukken resim çizmeyi çok istedi ama yapamadı. 37 yaşında evinin mutfağındaki masada çocukluk hayalini gerçekleştirmek için hiçbir eğitim almadan resim çizmeye başlayan Şık, bu hayalini gerçekleştirdi. Çizdiği resimleri sergileyen Şık; kadınların istediği her şeyi yapabileceklerini söyledi.

Ressam Şık; "Resim yapmak küçüklükten beri benim hayalimdi. O zaman yapamadım. Yılbaşından sonra bu hayalimin peşine düştüm. İçimde çok ukde olarak kalmıştı. Kendi imkanlarımla evimde mutfak masamın üzerimden yemeğimi kaldırdım ve boyalarımı getirdim. Hiçbir eğitim almadan resim çizmeye başladım. Herkes beni çok takdir etti. Özellikle bayanlardan çok destek aldım. Bu resimlerin sergilenmesini istediler. Kadınlarımızın içlerinde hiçbir şey kalmasın. Yeter ki istesinler ve inansınlar. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Hayallerinin peşine düşsünler ve bırakmasınlar. Ben çocukluk hayalimi 37 yaşında gerçekleştirdim. Buradan annelere de seslenmek istiyorum. Çocuklarınızın hangi alana yeteneği varsa onları destekleyin. Her çocuk mutlu olduğu işi yapsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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