Ev Hanımları İmece Usulü İftar Hazırlıyor - Son Dakika
Ev Hanımları İmece Usulü İftar Hazırlıyor

15.02.2026 10:10
Alaca'daki ev hanımları, Ramazan için iftar yemeklerini birlikte hazırlayarak geleneklerini sürdürüyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde ev hanımları, ramazanda iftar sofralarını süsleyecek çeşitli yiyecekleri imece usulü hazırlıyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla ev hanımlarının iftarlık telaşı da başladı. Ramazan ayı öncesinde hanelerde son hazırlıklar yapılıyor.

Ailelerine en iyi iftar sofralarını hazırlamak isteyen ev hanımları, her gün belli bir plan dahilinde toplandıkları evlerde başta Çorum mantısı olmak üzere çeşitli yiyecekler hazırlıyor.

Hamur yoğurma, hamur açma, hamur kesme, mantı katlama, pişirme ve serme işleri için görev dağılımı yapan kadınlar, erken saatlerden itibaren kollarını sıvayıp işe koyuluyor.

Kadınların maharetli elleriyle hazırladıkları yiyecekler, derin dondurucularda saklanıp ramazan ayı boyunca sahur ve iftarda tüketiliyor.

Ev hanımlarından 66 yaşındaki bir çocuk annesi Hicran Şinik, AA muhabirine, evde ramazan ayında kalabalık iftar sofraları kurduklarını söyledi.

Bu sofralar için her yıl komşularla toplanıp hazırlık yaptıklarını anlatan Şinik, "Komşularla bir araya gelip mantı büküyoruz. Önceden yapıp dolaba koyuyoruz ki o gün geldiğinde rahatça pişirebilelim. Büyüklerimizden böyle gördük. Hem bereketli oluyor komşularımızla yaptığımız için hem de imece usulü oluyor." dedi.

Ramazan hazırlıkları kapsamında komşularını evinde ağırlayan 61 yaşındaki üç çocuk annesi Neziha Atmaca ise hazırlıkların ramazanın yaklaşmasıyla başladığını dile getirerek, "Komşularımızla sırayla mantılarımızı büktük, dolaplarımıza koyduk. İnşallah misafirlerimize ikram edeceğiz." diye konuştu.

"Atalarımızdan gördüğümüz bu kültür bizlere de miras kaldı"

Mantı bükümüne yardım eden 63 yaşındaki dört çocuk annesi Zöhre Bal da sabah erken saatlerde hamuru mayalayarak hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Çocukluğumuzdan bu yana mübarek ay için komşularımızla bir araya gelip hazırlık yapıyoruz. Atalarımızdan gördüğümüz bu kültür bizlere de miras kaldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

