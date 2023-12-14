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Evde Bakım Yardımı'na 2,8 Milyar Lira Ödeme Yapıldı - Son Dakika
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Evde Bakım Yardımı'na 2,8 Milyar Lira Ödeme Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın engelli bireylerin aile yanında desteklenmeleri amacıyla başlatıldığını ve yardımın tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşlara destek olduğunu belirtti.

Evde Bakım Yardımı\'na 2,8 Milyar Lira Ödeme Yapıldı
14.12.2023 - 09:55,  Güncelleme: 09:57
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bunu sağladıklarını ifade etti.

Yardım ile tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini aktaran Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 560 bin vatandaşımız yardımdan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Evde Bakım Yardımı'na 2,8 Milyar Lira Ödeme Yapıldı - Son Dakika
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