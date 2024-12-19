Evgeny Grinko'nun Yeni Parçası 'Bay Squirrel' İle Geri Dönüyor - Son Dakika
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Evgeny Grinko'nun Yeni Parçası 'Bay Squirrel' İle Geri Dönüyor

Rus piyanist Grinko, kedisinin anısına yazdığı 'Bay Squirrel' parçasını yarın yayınlayacak.

19.12.2024 17:17
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Dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko'nun 7 Şubat 2025'te yayınlanacak yeni albümünden "Bay Squirrel" parçası yarın müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Nettwerk etiketiyle yayınlanacak albüm öncesi parçalarını sırayla yayınlayan Grinko'nun "Bay Squirrel" eseri, genç yaşta kaybettiği kedisinin adını taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Grinko, kedisinin sincap gibi kabarık ve kıvrımlı bir kuyruğu olması sebebiyle ona Bay Squirrel ismini verdiğini belirterek, eserin yapısının kedisinin karakterini temsil ettiğini ifade etti.

Bestenin ilk taslağını 7 yıl önce Rusya'da yaşarken hazırlayan sanatçı, eseri tamamlaması için beklediği ilhamın bir gün ansızın geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Başlangıçta hem erkek hem de kadın sesi eklemeyi planlamıştım. Demo parçayı yayıncıma gönderdiğimde, o hemen kadın vokal için Svrcina'yı önerdi. Svrcina, her iki kısmı da öylesine inanılmaz bir şekilde yorumladı ki başka bir şeye gerek olmadığı açıktı."

Sevilen besteci, 24 Aralık'ta Volkswagen Arena'da vereceği yılın son konserinde İstanbul'daki hayranlarıyla buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Evgeny Grinko'nun Yeni Parçası 'Bay Squirrel' İle Geri Dönüyor - Son Dakika

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