Evindar Tiğrak davasının ilk duruşmasında iki sanığın tutukluluk halleri devam etti

BATMAN'da geçen yıl kaybolan ve cinayete kurban gittiği değerlendirilen Evindar Tiğrak'ın (31) cesedine hala ulaşılamazken, ailesinin avukatı Binefş Seçkin, "Arama çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi, mevcut tüm imkanların seferber edilmesi ve Evindar'ın bedenine ulaşılması için gerekli her türlü araştırmanın yapılması gerekmektedir" dedi.

Batman'da 7 Haziran 2025'te kaybolan Evindar Tiğrak'tan haber alamayan yakınlarının yaptığı kayıp başvurusu üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Uzun süredir yürütülen soruşturmada elde edilen yeni delillerin ardından Tiğrak'ın cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde yoğunlaşıldı. Soruşturma kapsamında HTS ve PTS kayıtları, kriminal inceleme bulguları, şüphelilerden birinin aracındaki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirildi. Deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen N.Y. ile Y.D., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. N.Y. ile Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tiğrak'ın daha önce N.Y.'den şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı alındığı da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Tiğrak'ın cesedine ise henüz ulaşılamadı.

'İLK DURUŞMADA SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ'

Batman Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından Batman Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Evindar Tiğrak'ın ailesi de katıldı. Basın açıklamasında konuşan aile avukatı Binefş Seçkin, Evindar'ın akıbetinin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Evindar'ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen yargılamanın ilk duruşması cuma günü gerçekleştirilmiştir. Batman Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak takipçisi olduğumuz dosyada, iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir. Evindar Tiğrak'ın şüpheli ölümüne ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma dosyası açılmış ve olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma işlemleri yürütülmüştür. Evindar'ın akıbetinin belirlenmesi, bedenine ulaşılması ve ölümünün ardındaki tüm koşulların açıklığa kavuşturulması için gerekli araştırma ve incelemelerin eksiksiz biçimde yapılması gerekmektedir. Duruşmada, Evindar'ın bedenine ulaşılabilmesi amacıyla arama çalışmalarının sürdürülmesi ve maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması başta olmak üzere, tevsi-i tahkikat taleplerimizi mahkemeye sunduk. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, delillerin eksiksiz toplanması ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmaması gerektiğini bir kez daha vurguladık" dedi.

'EVİNDAR'IN BEDENİNE ULAŞILMASI İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ ARAŞTIRMA YAPILMALI'

Evindar'ın bedenine hala ulaşılamamasının ailesinin yaşadığı acı ve belirsizliği her geçen gün artırdığını belirten Seçkin, "Evladının akıbetini öğrenmek, ona ulaşmak ve son görevini yerine getirebilmek isteyen ailesi, en temel insani ve vicdani beklentilerinden biri olan kızlarının bedenine kavuşmayı beklemektedir. Bu nedenle Evindar'ın bedenine ulaşılması yalnızca olayın aydınlatılması ve delillerin ortaya çıkarılması bakımından değil, ailesinin belirsizlik içinde süren bekleyişinin son bulması ve evladına kavuşabilmesi bakımından da hayati önemdedir. Arama çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi, mevcut tüm imkanların seferber edilmesi ve Evindar'ın bedenine ulaşılması için gerekli her türlü araştırmanın yapılması gerekmektedir. Dosya kapsamında özellikle dikkat çekilmesi gereken hususlardan biri, Evindar Tiğrak'ın sanıklardan N.Y. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı almış olmasıdır. Bu bilgi, kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici mekanizmaların ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bir kadının daha önce korunma ihtiyacı duymuş olması, yaşananların ve alınan tedbirlerin etkinliğinin titizlikle incelenmesini gerektirir. Bu nedenle söz konusu kararın, olayın geçmişi ve alınan tedbirlerin uygulanmasıyla birlikte bütünlüklü biçimde değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Evindar'ın bedenine ulaşılana, ölümünün ardındaki tüm gerçekler açığa çıkarılana ve yargılama süreci bütün yönleriyle aydınlatılana kadar bu dosyanın takipçisi olacağız" diye konuştu.