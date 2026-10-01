Evine gittiği husumetlisini tabancayla vurarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde evine gittiği husumetlisi Kadir Altınalmaz'ı (27) göğsünden tabancayla vurarak ağır yaralayıp polise teslim olan Bahattin Borazan (21), tutuklandı.

Olay, salı akşamı, Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde meydana geldi. Bahattin Borazan, daha önce aralarında husumet olan Kadir Altınalmaz'ın evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Borazan, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Altınalmaz'ın göğsüne tek el ateş etti. Kadir Altınalmaz ağır yaralandı, Bahattin Borazan ise kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altınalmaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan Bahattin Borazan ise dün olayda kullandığı tabancayla birlikte Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Borazan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.