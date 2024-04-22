Evlatlarının saçına kına yakıp Çanakkale'ye gönderdiler - Son Dakika
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Evlatlarının saçına kına yakıp Çanakkale'ye gönderdiler

Zonguldak'ta izciler 'Dedeciğim Ben Geldim' sloganıyla Çanakkale Milli Bilinç Kampı'na hareket etti. Aileler, evlatlarının saçına kına yakarak vedalaştı. 10-18 yaş arası izciler, savaş dönemi Çanakkale'de yaşananları öğrenmek ve milli kültürün değerlerini kazanmak amacıyla etkinliklere katılacaklar. Uluslararası katılımcıların da yer alacağı kampa 42 izci ve lider katıldı.

22.04.2024 00:39
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Evlatlarının saçına kına yakıp Çanakkale'ye gönderdiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ta izciler "Dedeciğim Ben Geldim" sloganıyla Çanakkale Milli Bilinç Kampı etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale'ye hareket etti. Aileler, yolculuk öncesi evlatlarının saçına kına yaktı.

10-18 yaş arası izcilere yönelik olarak; savaş dönemi Çanakkale'de yaşananlar, milli kültürün temel değerlerini öğrenmeye yönelik maddi ve manevi bilinç kazanmaları için etkinlik düzenlendi.

Şehitleri anmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye İzcilik Federasyonu'nun katkılarıyla 21-26 Nisan 2024 tarihleri arasında izciler 'Dedeciğim Ben Geldim' sloganıyla Çanakkale Milli Bilinç Kampı'nda yer alacaklar.

Uluslararası katılımcıların da yer alacağı kampa Zonguldak'tan Cıva Gençlik İzcilik Kulübü izcilerinden ve liderlerinden oluşan, 42 izci ve lider hazırlıklarını tamamlayarak Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kocadere Köyü yakınındaki kışla mevkiine hareket etti.

Valilik önünde gerçekleştirilen uğurlama programına Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Müftü Vekili Tahir Erçin, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Adem Gülşen, okul müdürleri, izciler ve aileler katıldı. Burada konuşan Erçin, "Sizler bu yolculuğa çıkıyorsunuz. Orada düşman askerlerinin; ülkemiz topraklarını işgale kalkışanlara karşı Çanakkale'de askerlerimiz dur diyerek bu vatan topraklarını canlarıyla müdafaa ettiler. Sizler de onların hatırasını yad etmek, onların o topraklarda verdiği mücadeleye şahitlik etmek üzere oraya gidiyorsunuz" dedi.

Yapılan duaların ardından izcilerin saçına kına yakıldı. Çanakkale'ye yolcu ettiği iki evladının saçına kına yakan matematik öğretmeni Azize Yılmaz Koca, "İki çocuğum var. Oğlum ve kızımı Çanakkale'ye yolcu ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum. Türkiye'nin şanlı tarihini evlatlarımın da yerinde görmesi gurur verici. İnşallah o maneviyatla gider o maneviyatla dönerler. Bizim tarihimizde kına yakmanın bir anlamı var. Bu dünyaya geliş amacımıza uygun evlatlarımı yetiştiriyorum. Ama inşallah vatana millete hayırlı evlatlar olarak yetişirler. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bunun farkına varırlar. Kınayı yakarken o duyguları yaşadım" şeklinde konuştu.

Veliler vedalaştıkları çocuklarını otobüse bindirdi. Otobüs, Çanakkale'ye gitmek üzere şehir merkezinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlatlarının saçına kına yakıp Çanakkale'ye gönderdiler - Son Dakika

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