Evlilik hazırlığındaki genç kalp krizi geçirdi

ANTALYA'da evlilik hazırlığı yapan Engincan Hiçdurmaz (27), sera kurmak için gittiği babasının yanında fenalaşınca kaldırıldığı semt polikliniğinde hayatını kaybetti. Hiçdurmaz'ın, kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Engincan Hiçdurmaz, babası Hüseyin Hiçdurmaz ile birlikte sera kurmak üzere mahalleye geldi. Sera alanında hazırlık yapan Hiçdurmaz, bir anda fenalaştı. Oğlunun nefes almakta zorluk çektiğini gören Hiçdurmaz, ilk müdahaleyi yaptı. Oğlunu aracına bindiren Hüseyin Hiçdurmaz, yakınlardaki Aksu Semt Polikliniği'ne gitti. Engincan Hiçdurmaz, burada hayatını kaybetti. Engincan Hiçdurmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Engincan Hiçdurmaz'ın kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Engincan Hiçdurmaz'ın yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı, düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi. Acı haberi alan yakınları, olay yerinde ve hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

Engincan Hiçdurmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından babası ve yakınları tarafından teslim alındı.

Haber: Adem AKALAN - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA