Evlilik Okulu Projesi Mezunları Sertifikalarını Aldı

18.08.2025 16:52
Gaziantep'te 481 çift Evlilik Okulu Projesi'nden mezun olup sertifikalarını aldı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Projesi'nde eğitimini tamamlayan 481 çifte sertifikaları verildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından evli çiftlerin aile içi iletişim alanındaki farkındalığının artırılması için hayata geçirilen proje, yeni çiftlerini mezun etti.

Mezuniyet töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projenin diğer kentler için de rol model olabileceğini dile getirdi.

Aile dinamiklerini güçlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Toplumun temeli güçlü aile ile başlar. Aile yapısı ne kadar sağlam olursa toplum da o kadar güçlü olur. Evlilik Okulu Projemizle çiftlerimize mutlu, sağlıklı ve uzun ömürlü birliktelikler için rehberlik ediyoruz. Bugüne kadar 60 bin 351 vatandaşımız bu eğitimlerden faydalandı. Bu bizim için büyük bir gurur."

Program sonunda 481 çifte katılım sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA

