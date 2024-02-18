Evliya Çelebi\'nin İzinde İran Semineri Tahran\'da Düzenlendi

İran'da, Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), çalışmalarını Tahran'da sürdüren Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Alanoğlu'nun sunumuyla " Evliya Çelebi'nin İzinde İran" semineri düzenledi.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç'ın yanı sıra İranlı öğrenci ve ilgililer ile Türk vatandaşların katıldığı seminerde, Evliya Çelebi'nin hayatı ile "Seyahatname" kitabında anlattığı İran şehirleri hakkında sunum yapıldı.
Programa katılan Büyükelçi Kırlangıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir faaliyet için YEE'de bulunduklarını belirterek, "Evliya Çelebi'yi anlamaya çalıştık. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Evliya Çelebi'nin, Osmanlı coğrafyası ve onun dışında kalan bazı bölgeleri gezmiş önemli bir seyyah olduğunu söyleyen Kırlangıç, "Dünya çapında bir şahsiyet. İran'ın bazı şehirlerini, özellikle batı ve kuzey kısımlarını gezmiş. Bu program, Yunus Emre faaliyetleri içerisinde önemli bir sayfa olacak, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Kırlangıç, programa katkıda bulunan yetkililere teşekkür ederek, "Evliya Çelebi'nin İran'daki izlenimlerini, onun metninden hareketle güzide bir toplulukla beraber okuyup anlamaya çalışacağız." diye konuştu.
Semineri sunan Murat Alanoğlu da Evliya Çelebi'nin Türk kültürünün en büyük hazinelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Evliya Çelebi'yi özellikle İranlı öğrencilerin ve İranlı araştırmacıların takip etmesi, ilgilenmesi için Yunus Emre Enstitüsü'nde 6 ay sürecek bir program hazırladık." dedi.
Aylık olarak düzenli okumalarla Evliya Çelebi'nin adım adım hangi şehirleri gezdiği, neleri anlattığını katılımcılarla anlamaya çalışıp yorumlayacaklarını aktaran Alanoğlu, şöyle konuştu:
"Seminer serisi diyebileceğimiz bu program sonucunda Evliya Çelebi'nin, yani bir Osmanlı aydınının zihninde İran dünyasının nasıl olduğu, nasıl şekillendiği ve İran'ın kültür yapısını anlamış olacağız. Dinleyiciler için faydalı bir program olacağını düşünüyorum."
Son Dakika › Güncel › Evliya Çelebi'nin İzinde İran Semineri Tahran'da Düzenlendi - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?