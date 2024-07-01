Evo Morales, Bolivya'daki askeri darbe girişimini sorguluyor - Son Dakika
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Evo Morales, Bolivya'daki askeri darbe girişimini sorguluyor

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine yönelik yapılan askeri darbe girişimini sorgulayarak, darbenin kendi kendine planlandığını öne sürdü. Morales, görevden alınan eski General Jose Zuniga'nın başını çektiği darbe girişiminin bir aldatmaca olduğunu belirtti. Arce ise suçlamaları reddederek, Zuniga'nın kendi inisiyatifiyle hareket ettiğini söyledi. Darbe girişimi, halkın tepkisiyle karşılaşmış ve askerler birliklerine dönmüştü.

01.07.2024 07:55
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Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine yönelik 26 Haziran'da yapılan askeri darbe girişimine ilişkin, "Kafam karıştı, kendi kendine darbe planladı gibi görünüyor." dedi.

"Kawsachun Coca Radio" isimli basın kuruluşuna değerlendirmede bulunan Morales, görevden alınan eski General Jose Zuniga'nın başını çektiği askeri darbe girişiminin bir aldatmacadan ibaret olduğunu öne sürdü.

İktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin lideri Morales, darbe girişimi olarak nitelendirilen askeri kalkışmanın kendisinde ciddi şüphelere yol açtığını belirtti.

Morales, Devlet Başkanı Arce'nin "timsah gözyaşları dökerek halkı kandırdığını" savunarak, "Burada birkaç ayrıntı var, başlangıçta yani çarşamba gecesine kadar, hatta perşembe sabahı bile bunun bir darbe olduğunu düşündüm ama şimdi kafam karıştı, kendi kendine darbe planladı gibi görünüyor." diye konuştu.

Tutuklanan Zuniga'nın 6 ay içinde serbest kalacağını savunan Morales, "Bu vesileyle tüm dünyaya şunu söylemek istiyorum: Lucho (Devlet Başkanı Arce) yalan söyledi. Kendi kendine darbe uydurmasıyla Bolivya halkını kandırdı." ifadesini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Arce, 28 Haziran'daki açıklamasında, "kendi kendine darbe planladı" iddialarına tepki göstermiş, suçlamaları kesin bir dille reddettiğini bildirmişti.

Zuniga'nın başını çektiği bir askeri darbe girişiminin yaşandığını hatırlatan Arce, "Bu nasıl bir talimat veya kendi kendine darbe planlaması nasıl olabilir? O kendi inisiyatifiyle hareket etti." ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Bolivya Devlet Başkanı Arce, 26 Haziran'da ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı yer almıştı.

Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.

Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuştu. Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine dönmüştü.

Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Evo Morales, Bolivya'daki askeri darbe girişimini sorguluyor - Son Dakika

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