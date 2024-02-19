ExxonMobil, Çin\'deki Huizhou etilen projesine 1,4 milyar dolarlık yatırım yapacak

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SHENZHEN, 19 Şubat (Xinhua) -- ABD'li enerji devi ExxonMobil, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Huizhou etilen projesine bu yıl 10 milyar yuan (yaklaşık 1,4 milyar ABD doları) tutarında yatırım yapmayı planlıyor.

ExxonMobil Çin Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Marc Taton, Pazar günü Shenzhen'de düzenlenen Guangdong Eyaleti Yüksek Kaliteli Kalkınma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, şirketin Huizhou etilen projesinin ilk aşamasına halihazırda 30 milyar yuanı aşkın yatırım yaptığını kaydetti.

Taton, test uygulamasının ardından ilk aşamanın bu yılın sonlarına doğru faaliyete geçmesinin beklendiğini ifade etti.

Çin'de başlıca yabancı yatırım projelerinden biri olarak bilinen ExxonMobil Huizhou etilen projesi, Huizhou Daya Körfezi Petrokimya Sanayi Parkı'nda yer alıyor.

Proje, yaklaşık 10 milyar ABD doları tutarında yatırımla iki aşamada inşa edilecek. İlk aşama temel olarak bir buharlı parçalayıcı ile yüksek performanslı polietilen ve polipropilen üretim tesislerinden oluşuyor.