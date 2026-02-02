Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Yiğit'ten Milli Takım Yolunda Dikkati Çeken Başarı - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Yiğit'ten Milli Takım Yolunda Dikkati Çeken Başarı

02.02.2026 15:35  Güncelleme: 16:46
Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Eylülü Ülkü Yiğit, Antalya'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde dört branşta milli takım barajını geçti ve 200 metre serbestte Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcunun başarısı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından takdir edildi.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Eylül Ülkü Yiğit, Antalya'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde dört branşta milli takım barajını geçerken, 200 metre serbestte kendi klasmanında Türkiye üçüncüsü oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Yiğit, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 29 Ocak–1 Şubat 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde dikkati çeken başarılara imza attı.

21 yaşındaki sporcu; 50 metre serbest, 100 metre serbest, 200 metre serbest ve 50 metre sırt branşlarında yarışarak toplam dört branşta milli takıma seçilme barajını geçme başarısı gösterdi.

Seçmeler kapsamında 200 metre serbest yarışında genel sıralamada Türkiye dördüncüsü, kendi klasmanında ise Türkiye üçüncüsü olan Yiğit; 50 metre sırt branşında da Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Eylül Ülkü Yiğit'in gösterdiği bu büyük başarı, sadece bir spor başarısı değil; inancın, emeğin ve vazgeçmemenin somut bir göstergesidir. Tüm zorluklara rağmen yılmadan çalışan, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen sporcumuzla gurur duyuyoruz. Eylül'ün azmi ve mücadelesi, özellikle gençlerimize ve tüm sporcularımıza umut vermektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanında olmaya, onların hayallerine ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

