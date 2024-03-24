EYT Mağdurları Kademeli Emeklilik İstiyor

HABER-KAMERA: HAKAN KAYA
İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen EYT mağdurları, "Mezarda emekli olmak isteniyoruz" sloganıyla kefenli eylem yaptı, kademeli emeklilik istedi. Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu, "Bizden çalınmak istenen yıllarımızı iade eden, kademeyi veren oyumuzu alacak. Adalet siyaset üstü bir durumdur. Akranlar arasında oluşan uçurumu hiç bir vicdan kabul edemez." dedi. Mağdurlara destek için eyleme katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kademeli emeklilik bekleyenlerin seslerini Meclis'te duyuracaklarını söyledi.
Emeklilikte Adalet Derneğinin (EMADDER) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getirdi.
"Mezarda emeklilik istemiyoruz" sloganlarının atıldığı eylemde kefen giyen bir kişi müzik eşliğinde oynadı.
"KADEMEYİ VEREN OYUMUZU ALACAK"
Dernek Başkanı Mihriban Uğurlu, hak arama mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:
"Bizler son bir yıldır neler yaşıyoruz; Aynı işi yaptığımız bizden küçükler bizden daha az primle emekli oluyor. Hayatımızın 17 senesi 8/9/99 dan önce işe girenlerden daha değersiz değildir. Bizden küçüklerden daha fazla primimiz varken kaybedecek 1 yılımız daha yok. Mesele oy hesabı olmamalı dedik, duymazdan gelindik. O zaman şartlar eşit. Bizden çalınmak istenen yıllarımızı iade eden, kademeyi veren oyumuzu alacak. Adalet siyaset üstü bir durumdur. Akranlar arasında oluşan uçurumu hiçbir vicdan kabul edemez. 17 yıl/20 yıl… Bu soruma cevap verecek akademisyen, bürokrat, SGK uzmanı, SGK müfettişi var mı? 43 yaş mı büyük 49 yaş mı? 5 bin prim mi büyük, 8 bin 500 prim mi? Şu anda Türkiye de 43 yaş 5 bin primi olan emekli, 49 yaş 8 bin 500 primi olan ise 9 sene daha çalışacak. 43 yaşında olan mı yoksa 49 yaşında olan mı emekli olur? 5 bin primi olan mı yoksa 8500 primi olan mı emekli olur? Ruh sağlığımızı kaybetmeden lütfen bir yetkili bu düzenlemede bir hata olduğunu çıkıp anlatsın. 'Türkiye'de böyle' demenin utancını yaşıyoruz. Hükümetimizden, muhalefetten ve tüm siyasi partilerimizden bu adaletsizliğe bir an önce çözüm bulmalarını ve tüm mağduriyetlerin çözümü olan ve bütçeye hiçbir yükü bulunmayan kademeli emekliliğin ivedilikle getirilmesini talep ediyoruz. 1 gün eşittir 24 saattir, 17-20 sene değil."
ÖZGÜR ÇELİK: SEÇİMLERİN TARAFSIZ VE ADİL BİR BİÇİMDE YAPILMASIYLA İLGİLİ BİR ADALET MÜCADELESİ VERİYORUZ
EYT mağdurlarının eylemine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı da katıldı.
Özgür Çelik destek konuşmasında şunları söyledi:
"Hayatın her alanında adalet mücadelesi veriyoruz. Hem yargı bağımsızlığı konusunda bir adalet mücadelesi veriyoruz hem seçimlerin tarafsız ve adil bir biçimde yapılmasıyla ilgili bir adalet mücadelesi veriyoruz hem emeklinin, emekçinin üzerindeki vergi yükü konusunda bir adalet mücadelesi veriyoruz. Bugün burada emeklilikte kademe konusunda mağdur olan yurttaşlarımız bir eylem gerçekleştiriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak mücadelenizin yanındayız. Mücadelenize omuz vermek için buradayız. Buradaki mücadelenizi milletvekillerimizle Türkiye Büyük Millet Meclisinde daha bir gür sesle seslendirmeleri için paylaşacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le buradaki mücadelenizi paylaşacağız. Hem milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizin sesiniz olacaklar hem Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, grup toplantılarımızda ve Meclis'te sizlerin sesi olacaklar."
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