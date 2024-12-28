EYT Mağdurları Mitingde Seslerini Yükseltti

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Haber: İleyda Özmen - Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - Yurttaş Birlikteliği'nin düzenlediği "Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız" mitingine katılan Emeklilikte Adalet Derneği Ankara Temsilcisi Özlem Gümüş; "Bizler EYT yasasından sonra bir gün, bir ay, bir yıl geç SGK'lı olduk diye 17-20 yıl emekliliğe mahkum edilmiş insanlarız. Önceden akranlarımızla aramızda iki yıl vardı. Bu fark yetmiyormuş gibi bir de asgari ücreti 22 bin lira yaptılar. Mağdur üstüne mağdur olduk" dedi.

Vatandaşlar, Yurttaş Birlikteliği'nin çağrısıyla "Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız" mitingi için Tandoğan Meydanı'nı doldurdu. Çok sayıda sivil toplum örgütü, dernek, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı mitingde Emeklilikte Adalet Derneği de yer aldı. Derneğin Ankara Temsilcisi Özlem Gümüş, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Toplam Türkiye'den dokuz otobüs geldik. Bizler EYT yasasından sonra bir gün, bir ay, bir yıl geç SGK'lı olduk diye 17-20 yıl emekliliğe mahkum edilmiş insanlarız. Sesimizi her yerde yükseltmek istiyoruz. EYT yasasından sonra sadece bir gün geç SGK'lı olduk diye akranlarımızla aramızda aramıza 17-20 yıl gibi bir fark konuldu. Önceden akranlarımızla aramızda iki yıl vardı. Bu fark yetmiyormuş gibi bir de asgari ücreti 22 bin lira yaptılar. Mağdur üstüne mağdur olduk. Bizim yaşıtlarımız çift maaş alırken bizler dalga konusu olduk. Çalışma arkadaşlarımızla barışımız bozuldu. Kardeşle kardeşin arası bozuldu. Özellik asgari ücret başta olmak üzere bu EYT yasasının düzeltilmesini istiyoruz."