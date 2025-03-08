Eyüpsultan Belediyesi'nden Eyüpspor'a İftar Yemeği

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp spor Kulübü için iftar yemeği düzenledi. Yemekte konuşan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, "Gurur duyduğumuz bir semtte gurur duyduğumuz asırlık çınarı Süper Lig'e çıkararak, önümüzdeki 11 maçta da ilk dörtte kalarak Avrupa'da da bizi temsil etme gururunu yaşatacakları için onlara şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Eyüpspor Kulübü için Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine Özmen ile başkan yardımcıları, birim müdürleri, Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Teknik Direktör Arda Turan, Eyüpspor'un oyuncuları, altyapıdan oyuncular, siyasi parti temsilcileri, Eyüp Musiki Vakfı Kurucu Başkanı Nihat İncekara, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Eyüpspor bayraklarıyla süslenen salonda ezanın okunmasıyla birlikte oruçların açılmasının ardından kürsüye gelen Özmen, "Ben bugün Arda Hocama, Murat Başkanıma, Fatih Başkanıma, futbolcularımıza, teknik ekibe çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gurur duyduğumuz bir semtte gurur duyduğumuz asırlık çınarı Süper Lig'e çıkararak, inşallah önümüzdeki 11 maçta da ilk dörtte kalarak Avrupa'da da bizi temsil etme gururunu yaşatacakları için onlara şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gittiği her yerde kendisine Eyüpspor'u sorduklarına dikkati çeken Özmen, "Şu kadarını ifade edeyim gerçekten Eyüpsultanlı olmaktan gurur duyuyorum ama Eyüpsporlu olmanın verdiği gururu yaşamak bambaşka bir şey. Gittiğim her yerde bana Eyüpspor'u soruyorlar. Güzelim semtimizin ismini öyle güzel bir yere taşıdık ki, hepiniz sağ olun var olun. Size şu kadarını söyleyeyim gönlüm de, kalbim de Eyüpsultanla beraber. Eyüpsultan için ne yapabiliyorsak hepsini yapacağız. Beklediğiniz, özlediğiniz şeyleri hayata geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Kulaksız ise şunları söyledi:

"Camia olarak güzel bir iftar sofrasında buluştuk. Eyüpsultan Belediye Başkanımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kulübümüz 1919'da kurulmuş, 106 yıllık tarihe sahip önemli bir spor kulübü. Kulübü hangi şartlardan alıp hangi şartlara getirdiğimiz malum. Ligde çok başarılı bir sezon geçiriyoruz ve şu anda 5'inci sıradayız. Bu başarıda emeği geçen başta Başkanımız Murat Özkaya olmak üzere teknik direktörümüz Arda Turan'a, ekibine ve futbolcu kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah kendi stadımızda, kendi taraftarımızla bütünleştiğimiz günleri Rabbim nasip eder. Eyüpspor'un bu günlerinin kıymetini bilelim ve tadını çıkaralım."

Teknik Direktör Arda Turan ise "Güzel bir organizasyon, 100 küsur yıllık bir camia. İnşallah bu camiayı büyütüp organizasyonumuzu sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. Bu keyifli günlerde stada gelin, deplasmanlara gelin, takımınıza destek verin, kapımız herkese açık. Sizleri maçlarımıza bekliyoruz" dedi.